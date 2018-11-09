«Телевидение для каждого члена семьи за 0 рублей в месяц? Шутка ли?»

Собраться семьёй у телевизора так приятно и тепло. Но не всегда мы сходимся во мнениях, что посмотреть: один требует новости, другой — сериал, а самый главный решает включить новый выпуск «Фиксиков». Чтобы в семье не было борьбы за телевизор, можно подключить сразу несколько ТВ. Тем более что смотреть по 250 каналов можно бесплатно.

Поймать сигнал можно с помощью общедомовой антенны или громоздкой спутниковой тарелки, но качество изображения и звука будет на среднем уровне. Поэтому лучше выбирать ТВ-приставку, она обеспечит самое хорошее качество трансляции.

ТВ приставка — это небольшая коробочка размером в 2 смартфона. Она подключается к телевизору и позволяет смотреть больше 250 каналов, в том числе HD. Стоит одна такая приставка около 4000 рублей. Компания Конвекс понимает, насколько это затратно, поэтому предоставляет приставки в бесплатное пользование. В больших семьях и частных домах нередко стоит по нескольку телевизоров, поэтому Конвекс решил давать в аренду сразу до трёх приставок. Теперь не обязательно тратить разом 12000 рублей.

Для чего вам несколько ТВ-приставок?

— Чтобы быть в ладу с родными ;)

— Чтобы всегда успевать на любимую передачу.

— Чтобы иметь много каналов на всех телевизорах.

— Чтобы смотреть только то, что нравится.

Что ещё умеет ТВ-приставка от Конвекс?

Останавливать эфир

Вы сможете поставить эфир на паузу в любой момент. Это позволит отвлечься от любимой передачи на детей, телефонный звонок или другие дела.

Хранить прошедшие передачи

Если вы пропустили программу, её можно посмотреть с помощью ТВ-архива. Данные уже сохранены на серверах Конвекс.

Перематывать программы

Необязательно смотреть всё подряд. Найдите в архиве нужное и перемотайте на любой момент, прямо как в интернете.

Для удобства каналы, поддерживающие работу сервисов «Останови эфир» и «ТВ-архив», отмечены специальным значком.

Что нужно сделать, чтобы бесплатно пользоваться тремя ТВ-приставками?

Просто стать абонентом Конвекс. Акция распространяется на 3 самых популярных тарифа. Оставляйте заявку на сайте или звоните в Конвекс напрямую.

Сайт: nt.convex.ru.

Телефон в Нижнем Тагиле: 8(3435)379-379.

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