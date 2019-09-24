Телеведущий Дмитрий Киселёв назвал Россию чемпионом мира по свободе слова

Известный телеведущий Дмитрий Киселёв заявил на сочинском форуме Союза журналистов, что Россия стала чемпионом мира по свободе слова.

«Правительство должно стоять на стороне правды и фактов. И журналист тоже. Сейчас бессмысленно что-то не выкладывать, поскольку мы живём в ситуации, когда запретов нет. Цензура, когда можно было рассыпать свинцовые гранки газеты и газета выйдет с белым полем вместо статьи, — это было больше 100 лет назад. Сейчас белых полей в информации нет. Это в любом случае будет заполнено», — заявил Киселёв.

Как пишет РИА Новости, телеведущий считает, что сейчас у российских журналистов есть «безбрежная» свобода слова. Это выражается в возможности выбора издания, редактора, политики СМИ. По его словам, в России, в отличие от США, сейчас можно говорить о чём угодно.

«У нас вы можете говорить “Я люблю Путина” либо “Я не люблю Путина”. У нас вы можете говорить “Я люблю геев” или “Я не люблю геев”. Ну вот есть у человека своя точка зрения. Если вы скажете в Америке, что “Я люблю Путина, но не люблю геев”, то это будет самоубийственная комбинация», — резюмировал он.

Как пишет Znak.com со ссылкой на международную правозащитную организацию «Репортёры без границ», Россия находится на 149-й строчке рейтинга свободы прессы, расположившись между Венесуэлой и Бангладешем. Рейтинг учитывает данные по 180 странам.