Телеведущая из Нижнего Тагила и её дочь стали героями шоу на Первом канале «Видели видео» после того, как ролик с их участием стал популярен в интернете (ВИДЕО)

1 февраля в эфир Первого канала вышел выпуск шоу «Видели видео», героями которого стали журналистка «Тагил-ТВ» Анна Кизилова и её дочь Лиза. Популярность им принёс ролик «Мама, тебе эсэмэска пришла», который за несколько дней разлетелся по всем российским СМИ и соцсетям.

Мама с дочкой рассказали, что вирусный ролик был снят ещё восемь лет назад. Анна пояснила, что в тот день ей было не с кем оставить ребёнка, поэтому она взяла Лизу с собой на работу, где её дочка чувствовала себя как дома.

«У меня была привычка маме приносить телефон, когда приходит СМС или кто-то звонит. Ну и в этот раз то же получилось», — поделилась своими воспоминаниями Лиза.

По словам Анны, на работе её не стали ругать за необычный прямой эфир. Директор только поинтересовался, много ли человек видели запись, на что девушка ответила, что отзывы зрителей были исключительно положительные.

«Ну вот, а вы говорите, что нас никто не смотрит. Смотрят!» — сказал ей на это директор.

Анна рассказала АН «Между строк», что дорогу до Москвы и обратно, трансфер и проживание оплатил Первый канал. Их с дочкой поселили в гостинице «Звёздная», расположенной рядом с телестудией «Останкино», где проходили съёмки.