The Telegraph сообщила о третьем подозреваемом в деле Скрипалей

Спецслужбы и контртеррористическое подразделение полиции Великобритании установили личность третьего подозреваемого в деле Скрипалей, со ссылкой на источники пишет The Telegraph.

По данным издания, это также сотрудник ГРУ, приезжавший в Солсбери до Петрова и Боширова, чтобы спланировать атаку на Скрипалей. В частности, он составил план переулка, где жил Сергей Скрипаль, и выяснил, какой дверью он пользовался. The Telegraph не сообщает имя третьего подозреваемого, но утверждает, что оно известно британским спецслужбам.

Накануне The Insider и Bellingcat сообщили, что настоящее имя обвиняемого в отравлении Скрипалей Руслана Боширова — Анатолий Чепига. По данным журналистов, он является полковником ГРУ и имеет звание Героя России.