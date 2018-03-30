Telegram привлёк 850 миллионов долларов на втором этапе ICO

Компании TON Issuer и Telegram Group братьев Павла и Николая Дуровых отчитались о привлечении 850 миллионов долларов на втором этапе ICO (первичное размещение токенов), пишут «Ведомости».

Соответствующее уведомление было подано в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Средства привлекались на развитие мессенджера Telegram и его блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), следует из документов. Во втором раунде ICO участвовали 94 инвестора, данные о которых не раскрываются. Минимальная сумма инвестиций составила 1 миллион долларов.

Таким образом, на создание блокчейн-платформы TON c криптовалютой Gram собрано 1,7 миллиарда долларов.

Ажиотажного спроса как на предпродаже, так и на новом этапе не было, отмечают два собеседника «Ведомостей», чьи фонды инвестировали в Telegram. На этапе предпродажи два источника издания утверждали, что Telegram получил заявки на $3,8 млрд. Впрочем, и сейчас спрос был высоким, говорит один из инвесторов второго раунда. Инвестор, чей фонд участвовал во втором этапе ICO, рассказал, что Telegram планирует до конца года провести и третий раунд инвестиций, но его сроки пока неизвестны.

Первый этап ICO Telegram проводил с конца января по середину февраля. Тогда, как следует из документов, направленных Дуровыми в SEC, удалось привлечь 850 миллионов долларов от 81 инвестора. «Ведомости» сообщали, что одним из инвесторов стал Роман Абрамович, вложивший, по данным источников издания, около 300 миллионов долларов. Об инвестициях в проекты Дуровых также публично объявляли основатель и гендиректор QIWI Сергей Солонин, а также сооснователь «Вимм-Билль-Данна» Давид Якобашвили.