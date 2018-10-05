Телеграм-каналы сообщили о скандальной ротации в тагильском совете сторонников «Единой России». Инсайд оказался «уткой», запущенной Владиславом Пинаевым для поиска предателей 

На этой неделе сразу несколько тагильских телеграм-каналов сообщили об исключении из местного Координационного совета сторонников «Единой России» более десяти известных тагильчан. В список вошли депутат Нижнетагильской гордумы, худрук драмтеатра Игорь Булыгин, директор по персоналу УВЗ Константин Захаров, управляющий директор ЕВРАЗ НТМК, депутат свердловского Заксобрания Алексей Кушнарёв, главы районных администраций Геннадий Мальцев и Александр Ревенко и другие не менее уважаемые в Нижнем Тагиле люди. При этом отмечалось, что председатель совета городских профсоюзов Людмила Кузнецова была исключена из совета «за общегородское собрание профсоюзов, на котором многих партийных деятелей просили призвать к ответу за пенсионную реформу». Письмо о том, что градообразующие предприятия ЕВРАЗ и УВЗ, якобы, теряют контроль над ЕР, а в ближайшее время ротация кадров пройдёт и в местном политсовете партии, разослали по электронным адресам телеграмерам и журналистам.

«Лишения партийных должностей представителей крупных промышленных предприятий может привести к конфликту с их руководством. Как член политсовета, делать это сейчас, я думаю, совсем не стоило», – отмечается в письме анонима.

Несколько сторонников «Единой России», указанных в списке, сообщили АН «Между строк», что слышат о ротации впервые. По их словам, в этом году с ними на данную тему никто из руководства партии не разговаривал, своё согласие на исключение из совета они не давали. Директор школы № 32 Галина Масликова, которой доверили управление координационным советом этим летом, сообщила, что она никаких изменений в состав органа не вносила, и попросила обратиться за комментарием к лидеру единороссов Владиславу Пинаеву. Прежний руководитель совета Вячеслав Малых сообщил АН «Между строк», что не в курсе произошедших в партии изменений.

Владислав Пинаев и вовсе назвал произошедшее фальсификацией и специально спланированной провокацией, о которой он знал заранее.

«Это лжесписок, никто не был исключён из совета, состав остался таким, каким и был (сейчас там 15 человек. – Прим. ред.). Да, это провокация, это всё вас проверяют… Интересно, кто сольёт быстрее в телеграм-канал эту всю информацию. Я, конечно, знаю, кто это делает, иначе бы не проверял», – сказал секретарь нижнетагильского отделения партии «Единая Россия».

Кого удалось вычислить с помощью запуска дезинформации и какие последствия ждут данного человека или людей, врип главы Нижнего Тагила не уточнил. По словам Пинаева, настоящей ротацией кадров в политсовете и совете сторонников он намерен заняться в конце октября – начале ноября.

«Мы договорились так, что с представителями и НТМК, и УВЗ сядем, спокойно посмотрим, кто у нас там есть, кто посещает заседание, а кто нет. Кто пойдёт за счёт своего авторитета, а кто будет действительно постоянно принимать участие в деятельности партии. Пересмотрим вообще работу политсовета. Ротация будет проведена с учётом согласования с градообразующими предприятиями, обязательно должны присутствовать представители ЕВРАЗа и УВЗ, независимые представители», – отметил Пинаев.

Врип главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев возглавил нижнетагильское отделение «Единой России» в июле. Он сменил на посту экс-мэра Сергея Носова, который был назначен президентом РФ Владимиром Путиным временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области. За кандидатуру Пинаева проголосовали 99 выборщиков из 126 присутствовавших делегатов. Ещё 91 единоросс на конференцию не явился. Будущий глава города пообещал, что постарается «консолидировать всех и не допустить раздрая в Нижнем Тагиле», несмотря на то, что «никогда в жизни не занимался политической деятельностью».

Сторонниками называют тех граждан, которые поддерживают партию на выборах, разделяют её идейные ценности, программы. Некоторые из них не оформляют своего членства в партии по различным причинам. Другие же, наоборот, идут в сторонники для того, чтобы позже получить партийный билет.