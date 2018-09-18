ТЭЦ НТМК начала подачу тепла в жилые районы Нижнего Тагила

Сегодня, 18 сентября, теплоэлектроцентраль ЕВРАЗ НТМК начала подачу тепла в жилые дома и на социальные объекты Нижнего Тагила. В настоящее время тепловые сети заполнены водой и поставлены на циркуляцию, сообщает пресс-служба предприятия.

«Проведены капитальные ремонты водогрейного и энергетического котла. В турбинном цехе приведён в порядок один из самых мощных агрегатов — турбогенератор № 3, который вырабатывает электроэнергию и тепло. Заменён километр теплотрасс в направлении Красного Камня и Тагилстроя. С мая по июль на бойлерной ТЭЦ заменены сетевой и подпиточный насосы, на бойлерной паровоздушной станции № 2 поставлен новый сетевой насос и заменены трубопроводы общей сложностью около 40 метров. На подготовку к отопительному сезону 2018–2019 гг. ЕВРАЗ НТМК выделил 230 млн рублей», — уточняют на ЕВРАЗ НТМК.

Теплоэлектроцентраль комбината обеспечивает теплом и горячим водоснабжением более 150 тысяч жителей центра города, Тагилстроя и Красного Камня.