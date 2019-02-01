Театры Нижнего Тагила отменяют спектакли из-за вспышки ОРВИ

Театры Нижнего Тагила переходят на особый режим работы в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом в Свердловской области. Приказ управления культуры «Об организации дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий по противодействию распространения гриппа и острых респираторных инфекций» действует с 31 января.

Нижнетагильский театр кукол полностью отменил показы спектаклей 2, 3 и 5 февраля. Однако касса будет работать в эти дни и осуществлять возврат билетов по всем отменённым спектаклям.

Нижнетагильский драматический театр отменит только воскресный спектакль для детей «Принцесса и горошина». Зрители смогут вернуть деньги в кассе театра.

«В субботу мы покажем “Снежную королеву”. Мы решили не отменять спектакль, потому что билеты были куплены группами из пригорода. Люди уже заказали автобусы, мы не можем их не принять. Сегодня закупим медицинские маски, будем выдавать на входе зрителям. Все сотрудники тоже будут в масках», — рассказала директор драматического театра Ольга Анисимова.

Кинотеатры города сеансы на детские фильмы и мультфильмы обещают не отменять. Как рассказали в муниципальном кинотеатре «Красногвардеец», в эти выходные там не запланированы массовые интерактивные мероприятия для детей, но посмотреть мультфильмы маленькие зрители и их родители смогут.

Напомним, с сегодняшнего дня в Нижнем Тагиле временно запрещены все массовые мероприятия в закрытых помещениях с участием детей в учреждениях допобразования, спортивных комплексах. До какого числа продлится карантин, пока не уточняется. По данным на 31 января, образовательный процесс был приостановлен в 35 классах школ и 32 группах детских садов, школа № 50 отправлена на карантин полностью.

Кроме того, сегодня на аппаратном совещании в администрации города мэр Владислав Пинаев попросил начальников управлений отправлять на больничный подчинённых, которые приходят на работу с симптомами ОРВИ.