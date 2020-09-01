Театры Нижнего Тагила откроются для зрителей на следующей неделе

Все три театра Нижнего Тагила начнут принимать зрителей в сентябре. Это стало возможным благодаря указу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, в котором говорится, что с 9 сентября театры, кинотеатры и концертные площадки смогут вернуться к работе в ограниченном режиме.

Нижнетагильский драматический театр откроет юбилейный 75-й сезон 2 октября. Но показы спектаклей состоятся намного раньше. 9 сентября артисты покажут хит прошлого сезона — музыкальный спектакль «Ханума». Затем его можно будет посмотреть 13, 16 и 23 сентября. Также 13 сентября состоятся показы детской сказки «Серебряное копытце» — в 10:00, 12:00 и 14:00.

Со 2 сентября начнёт работать касса драматического театра. Те, кто купил билеты весной этого года, но не попал на спектакли, смогут использовать их в новом сезоне.

Нижнетагильский театр кукол откроет театральный сезон 9 сентября бэби-спектаклем «Поющий кит». Первая премьера — постановка режиссёра из Санкт-Петербурга Никиты Шмитько «Синяя птица» — назначена на 12 и 13 сентября. Театральная касса открыта с сегодняшнего дня.

«Театр будет оснащён бесконтактными термометрами, ультрафиолетовыми лампами, санитайзерами и другими дезинфицирующими средствами, включая тщательную санитарную влажную уборку помещений перед каждым представлением. Рассадка зрителей будет осуществляться в шахматном порядке. Для обеспечения вашей безопасности при входе в театр и во время спектакля мы попросим вас надеть защитную маску», — рассказывают в театре кукол.

Новый Молодёжный театр на Вагонке встретит зрителей 19 сентября премьерой «Маленький принц». Спектакль должны были показать в марте этого года, но из-за пандемии премьеру пришлось перенести на новый сезон. 3 и 4 октября в Молодёжном состоятся показы ещё одной новинки ­— спектакля «Остер-класс».