Театрам Нижнего Тагила выделили средства на проведение гастролей

На проведение гастрольной деятельности в 2020 году Нижний Тагил получит 624 тысячи рублей. Это самая большая сумма среди других городов Свердловской области. Так, Каменск-Уральскому, Ирбиту, Краснотурьинску, Первоуральску и Серовскому городскому округу выделили по 208 тысяч рублей, Екатеринбургу и Новоуральскому городскому округу — по 416 тысяч.

Как сообщает портал «Культура Урала», в опубликованном на сайте областного правительства документе обозначается распределение межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 2020 году на поддержку на конкурсной основе учреждений культуры.

На создание виртуальных музейных проектов Алапаевск получит 300 тысяч рублей, Каменск-Уральский — 400 тысяч рублей, Арамильский городской округ — 600 тысяч рублей. В Пышминском и Серовском городских округах на средства из областного бюджета создадут модельные библиотеки.

Добавим, что в 2020 году были запланированы обменные гастроли Нижнетагильского театра кукол и Государственного театра кукол Удмуртской Республики, Нижнетагильского драматического театра и Русского драматического театра Республики Мордовия. Выездные спектакли были назначены на лето, но не состоялись из-за пандемии коронавируса.