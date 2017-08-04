Театральные труппы Нижнего Тагила запустят в День города шестичасовой марафон под открытым небом

В этом году в Нижнем Тагиле впервые пройдёт театральный марафон «Театр-град для взрослых и ребят». В честь 295-летнего юбилея города три городских театра покажут в режиме нон-стоп семь спектаклей.

Временная сцена будет организована на площадке между драматическим театром и общественно-политическим центром. 12 августа с 15 до 20 часов под открытым небом зрители смогут посмотреть сказки, организаторы решили сделать акцент на семейный просмотр. В Нижнетагильском драматическом театре рассказали, что артисты уже репетируют для показа на уличной сцене спектакли «Три поросёнка», «Сказка о Балде», «Сказка про храброго зайца». Ещё три постановки представит театр кукол, а Муниципальный молодёжный театр покажет одну сказку.

В 8 часов вечера в «Театр-граде» начнётся большой концерт в формате музыкального капустника. Он будет сопровождаться дефиле костюмов из спектаклей разных лет.

В течение всего времени работы театральной площадки зрителей будут посвящать в технику вождения театральной куклы, учить накладывать театральный грим.

Агентство новостей «Между строк»