Театр кукол показал свой необычный подарок к 300-летию Нижнего Тагила

Сегодня Нижнетагильский театр кукол представил первым зрителям спектакль-прогулку «Променад. Тагил» (12+). В экспериментальной постановке сценой для актёров стали улицы города, по которым гуляют зрители. По словам создателей, спектакль станет подарком Нижнему Тагилу к 300-летию.

Спектакль-прогулка — новый жанр в театральной жизни нашего города. Это сочетание аудиопьесы, которую зрители слушают в наушниках, и путешествия по культурно-историческому центру Нижнего Тагила. В течение 1,5 часов в сопровождении кураторов зрители пройдут около 3 километров. На протяжении всего этого времени в наушниках будет звучать полноценный аудиоспектакль, в записи которого были задействованы артисты театра кукол, драматического театра и студенты актёрского отделения Нижнетагильского колледжа искусств. Специально для постановки театр закупил беспроводные наушники.

Начинается театральный променад у памятника с макетом первого русского паровоза возле Историко-краеведческого музея и проходит через улицу Уральскую с её музеями, проспект Ленина с драматическим театром, свето-музыкальным фонтаном, парк Бондина. Завершается прогулка возле театра кукол.

Главный герой спектакля — молодой тагильчанин Артём, который мечтает переехать жить в большой город. Парень приходит на стажировку в необычную, волшебную организацию, занимающуюся сохранением истории города, и меняет своё отношение к нему. Пьесу по заказу тагильского театра написали краснодарские драматурги Алексей и Екатерина Пономарёвы, а за оформление постановки отвечает московский режиссёр Радион Букаев. Подобные спектакли-променады на сегодняшний день есть в Краснодаре, Сочи, Омске и Казани.

«Сотрудники театра прошли этот маршрут несколько раз, и нас ждало много открытий. Так, мы открыли для себя, что практически не ходим ногами, а больше перемещаемся на транспорте. Мы совершенно не смотрим по сторонам, мы пробегаем мимо памятников, зданий… Этот проект даёт возможность человеку остановиться, посмотреть вокруг, задуматься о том, сколько красоты в нашем городе. О том, что наш город живёт интересной, насыщенной культурной жизнью. Нам важно показать горожанам, особенно подросткам, что здесь много возможностей для самореализации, для отдыха, для познания себя и мира вокруг. Кроме того, в этом спектакле есть место волшебству, шутке, размышлениям о своём будущем. Это очень интересный и необычный формат», — говорит директор Нижнетагильского театра кукол Татьяна Ткачёва.

Билеты на экспериментальный спектакль в ближайшее время можно будет приобрести в кассах театра и на его сайте онлайн. Для зрителей также создана специальная группа во «ВКонтакте», в которой будут рассказывать о постановке и ближайших показах. Театральный променад рассчитан на группы до 25 человек.