ТЦ DEPO из Нижнего Тагила обратился за помощью к Путину из-за ситуации с коронавирусом

Российский совет торговых центров написал открытое письмо Владимиру Путину с просьбой принять меры поддержки из-за вынужденного простоя в связи с угрозой распространения коронавируса. Под письмом подписались представители шести крупных ТЦ Свердловской области, среди которых и ТЦ DEPO из Нижнего Тагила.

В письме владельцы российских торговых центров прогнозируют снижение арендных платежей на 90% уже в апреле. Они считают, что в связи с закрытием ТЦ без работы могут остаться порядка 4 млн россиян.

Как пишет Znak.com, совет ТЦ попросил президента включить торговую недвижимость в список наиболее пострадавших отраслей бизнеса и распространить на неё меры поддержки, применяемые к малому и среднему бизнесу, снизить ставку НДС хотя бы до уровня 18%, перевести НДС на начисление и уплату по методу «по оплате», то есть по поступившим денежным средствам. Также совет предложил временно не взимать арендные платежи за землю, которая находится в госсобственности.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».