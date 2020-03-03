ТАСС: В Москве 25 первоклассников госпитализированы с ожогами глаз

Первоклассники московской школы № 1415 получили термические ожоги роговицы глаз, со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.

По предварительным данным, причиной ЧП стала работавшая в классе лампа для кварцевания. По данным «Московского комсомольца», в больнице детям оказали необходимую помощь и отпустили домой.

В то же время директор школы № 1415 «Останкино» Александр Лебединец опроверг информацию о происшествии.

«Это неправда. Другие комментарии я давать не уполномочен», — сообщил он.

Старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова сообщила о начатой ведомством проверке происшествия.