ТАСС: В камере Тесака в день его смерти не работало видеонаблюдение

В камере СИЗО, где находился националист Максим Марцинкевич (Тесак), в день его смерти не работало видеонаблюдение, сообщил ТАСС адвокат семьи Марцинкевича Алексей Михальчик.

По словам Михальчика, информация о неработающей камере содержится в материалах проверки Следственного комитета, которую он ведёт по факту смерти Тесака. С экспертизой тела Марцинкевича защиту ещё не ознакомили.

«Кроме этого, на месте смерти Марцинкевича найдено большое количество следов крови. Каким именно способом Марцинкевич покончил с собой, если это было самоубийство, пока не ясно», — рассказал Михальчик.

Напомним, Максим Марцинкевич был найден мёртвым 16 сентября в камере СИЗО № 3 ГУФСИН России по Челябинской области, его должны были этапировать для допроса в Москву. Предварительной причиной смерти Тесака назвали суицид; в СМИ широко разошлась «предсмертная записка Марцинкевича». Тем не менее отец националиста не верит в версию о самоубийстве и попросил председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина расследовать это дело. Главное управление ФСИН РФ по Челябинской области также проводит служебную проверку.