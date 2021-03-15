ТАСС: В Челябинской области задержали директора спиртзавода за попытку сбыть шесть тысяч бутылок алкоголя

В Каслинском районе Челябинской области представители УФСБ задержали директора спиртзавода «Тюбук» Дмитрия Тарасова. Как пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, мужчину подозревают в получении взятки.

«Тарасов задержан при попытке сбыть 6 тысяч бутылок алкогольной продукции за 500 тысяч рублей. По данным правоохранителей, хранящаяся на складах АО “Росспиртпром” алкогольная продукция передавалась им представителям этнических организованных преступных групп для последующей перепродажи», — пишет издание.

Тарасов будет находиться под стражей два месяца.