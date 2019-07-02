ТАСС сообщило о массовом увольнении сотрудников и топ-менеджмента ПАО «Ильюшин»

Ряд топ-менеджеров и сотрудников входящего в Объединённую авиастроительную корпорацию ПАО «Ильюшин» уволились из компании, со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе пишет ТАСС.

«В "Иле" массовое увольнение сотрудников и топ-менеджмента. Уволилось более 80 человек, в том числе ушли замы по экономике, по юридическим вопросам, кадрам, маркетингу, а также руководители проектов по Ил-112, Ил-276 и Ил-96», - сказал он.

В пресс-службе «Ильюшина» сообщили, что идет оптимизация управления.

«Идет настройка профессиональной команды предприятия. Сокращается количество уровней управления. Поэтому ряд менеджеров и представителей административного аппарата покидают свои посты», - пояснили в компании.

При этом в «Иле» подчеркнули, что работа над новыми самолётами продолжается, так как конструкторские команды сохраняются.

«При этом конструкторский потенциал сохраняется в полном объёме. Главные конструкторы и инженерные команды по всем ключевым программам продолжают работу», - добавили в «Ильюшине».

20 апреля 2019 года в "Ильюшине" сменилось руководство - Юрий Грудинин, руководивший ранее предприятием ПАО «ТАНТК имени Г. М. Бериева», сменил на посту генерального директора Алексея Рогозина. Кроме того, функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТАНТК имени Г. М. Бериева» были переданы в ПАО «Ил».

Авиастроительное предприятие «Ил» производит новейшие транспортники Ил-76МД-90А, разрабатывает топливозаправщик Ил-78М-90А, легкий транспортник Ил-112В, средний Ил-276 и сверхтяжёлый Ил-106, а также модернизирует строевые Ил-76. Кроме того, в «Ильюшине» готовятся к возобновлению производства широкофюзеляжного лайнера Ил-96-400М в новом облике.