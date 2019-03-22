Сына Рогозина уволят с поста главы «ИЛа» из-за срыва госзаказа Минобороны

Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс, заявил, что входящий в авиакомплекс имени Ильюшина завод «Авиастар-СП» сорвал гособоронзаказ о поставке трёх самолётов для Минобороны, пишет «Интерфакс».

Речь идёт о трёх военно-транспортных самолётах Ил-476: по словам Борисова, армия должна была получить их в 2018 году, однако поставки задержались на три-четыре месяца.

Причины задержки обсуждались на совещании в Москве, где было принято решение ввести на «Авиастаре-СП» «ручное управление», сказал вице-премьер. По его словам, при предприятии создали постоянно действующую комиссию с представителями Минобороны и Минпромторга, которая будет следить за его работой, и «практически ежемесячно два замминистра будут проводить совместные совещания», добавил он.

Борисов назвал Ил-476 основным самолётом для Минобороны. По его словам, ведомство планирует закупить больше ста таких машин до 2030 года. «Авиастар-СП» в 2019 году должен выпустить не меньше шести самолётов, в 2020 году — не меньше семи, а с 2021 года выпускать по 10−12 самолётов.

С мая 2017 года авиакомплексом Ильюшина руководит Алексей Рогозин, сын главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. 19 марта «Интерфакс» со ссылкой на высокопоставленный источник в авиастроительной отрасли сообщил, что на совещании у Борисова решили отправить Алексея Рогозина в отставку в апреле.