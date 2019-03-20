Правительство отправит в отставку гендиректора ОАО «Ил» Алексея Рогозина

Правительство России намерено сменить руководство Авиационного комплекса имени Ильюшина, со ссылкой на высокопоставленный источник в авиастроительной отрасли пишет «Интерфакс».

Соответствующее решение было принято после совещания у вице-премьера Юрия Борисова, который курирует оборонно-промышленный комплекс. По словам собеседника издания, генеральный директор предприятия Алексей Рогозин (сын главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина) покинет пост в апреле.

В аппарате Борисова отказались комментировать информацию об отставке, хотя подтвердили факт проведения совещания. На нём рассматривали «пути решения проблемных вопросов, в том числе в части усиления кадрового потенциала самой ОАК (Объединённой авиастроительной корпорации) и входящего в её состав ПАО "Ил"». Официальных подтверждений смены руководства предприятия пока нет.

Напомним, 35-летний Алексей Рогозин, сын бывшего вице-премьера и нынешнего главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возглавил Авиационный комплекс имени Ильюшина (ОАО «Ил») в мае 2017 года. В марте того же года он был назначен на должность вице-президента ОАК по транспортной авиации.

ОАО «Авиационный комплекс имени Ильюшина» занимается созданием гражданских и военных самолётов «Ил» и их послепродажным обслуживанием. Кроме того, компания создаёт военно-транспортные самолёты Ил-76 разных модификаций.

Фото: РИА Новости