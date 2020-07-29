ТАСС: Российскую вакцину против коронавируса собираются производить в Бразилии

Россия ведёт переговоры с бразильскими лабораториями о производстве вакцины против коронавируса на территории страны, сообщил ТАСС глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Мы ведём переговоры как с частными, так и с государственными лабораториями в Бразилии», — заявил Дмитриев.

Глава РФПИ отметил, что, если соглашение с бразильскими производителями будет достигнуто, значительная часть местного населения пройдёт вакцинацию уже в этом году. Дмитриев также заявил, что Россия заинтересована в проведении клинических испытаний и производстве препаратов от коронавируса совместно с бразильскими лабораториями, но если Бразилия откажется от сотрудничества, Россия найдёт партнёров в других странах Латинской Америки.

На данный момент в Бразилии разрешено проведение испытаний трёх вакцин против коронавируса: британского препарата ChAdOx1 nCoV-19, китайской вакцины Sinovac Biotech и РНК-вакцины от американской фармацевтической компании Pfizer. Как ранее сообщил посол России в Бразилии Сергей Акопов, российской вакциной против коронавируса заинтересовались власти штата Парана на юге Бразилии — там намерены заниматься совместным производством препарата и его дальнейшим распространением.