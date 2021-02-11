ТАСС: Против участников массовых протестов в России готовят теракт. В Госдуме назвали это возможным

Лидеры запрещённой в России организации «Хайят Тахрир аш-Шам» готовят боевиков для совершения терактов на массовых уличных акциях в разных городах России, пишет ТАСС со ссылкой на анонимные источники в правоохранительных органах. В Госдуме назвали это возможным.

По сообщению издания, к совершению преступлений готовят «наиболее доверенных и опытных боевиков, имеющих российское происхождение или завербованных в граничащих с Россией странах». МВД, ФСБ и другие ведомства официально пока не прокомментировали эту информацию.

«Получена информация о том, что главари террористического альянса "Хайят Тахрир аш-Шам" нацелили своих сторонников на совершение преступлений в различных городах России в местах проведения массовых уличных акций. В этих целях лидерами террористических формирований ведётся подготовка наиболее доверенных и опытных боевиков из числа рекрутов, имеющих российское происхождение или завербованных в граничащих с Россией странах», — цитирует ТАСС собеседника агентства.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев также заявил, что это возможно, поскольку любая несогласованная массовая акция может стать мишенью для террористов. Он отметил, что правоохранительным органам крайне сложно в ходе таких митингов предотвратить теракт.

«Информация, на которую сейчас ссылаются правоохранительные органы, не фейковая. Очевидно, что любая террористическая организация, которая хотела бы добиться дестабилизации, которая хочет организовать террористический акт, следит, где бы это можно было сделать с наибольшим для себя эффектом», — заявил изданию Шхагошев.

По словам Шхагошева, сложно предотвратить теракт, когда организаторы акций через соцсети составляют маршруты и «перебрасывают людей с одного места на другое».

Напомним, Алексея Навального 17 января задержали после возвращения в Россию из Германии, где он лечился после покушения. 2 февраля суд по представлению ФСИН заменил политику условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Суд решил, что Навальный должен отправится в колонию на 2 года и 8 месяцев.

23 и 31 января, а также 2 февраля после оглашения решения суда прошли акции в поддержку Навального. На акциях были задержаны не менее 11 тысяч человек, возбуждены десятки уголовных дел.

5 февраля глава избирательных штабов Навального Леонид Волков объявил, что следующие акции в поддержку политика пройдут весной и летом, однако через несколько дней после этого рассказал о планах провести акцию с фонариками 14 февраля.