ТАСС: Началась процедура обмена осуждёнными между Россией и Украиной

Российско-Украинский обмен осуждёнными и арестованными пройдет сегодня, 7 сентября. Как пишет ТАСС, украинских моряков доставили из СИЗО «Лефортово» в аэропорт Внуково. По информации источника издания в силовых структурах, самолёт специального летного отряда «Россия» Ту-204 уже совершил посадку в аэропорту Киева. На нём в рамках обмена будут отправлены граждане РФ.

По данным издания «Коммерсантъ», изначально речь шла об обмене по формуле «33 на 33», позже она преобразовалась в «35 на 35». Источник газеты сообщил, что по состоянию на 6 сентября все детали предстоящего обмена согласованы на 98%.

«В пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене, присутствуют практически все по списку, согласованному ранее. Украинская сторона, учитывая тот факт, что в пункт сбора доставляются лица, в отношении которых есть указ президента о помиловании, выполнила практически все свои обязательства, достигнутые на переговорах», — заявил в пятницу, 6 сентября, украинский адвокат Валентин Рыбин.

Полные поимённые списки лиц, подлежащих обмену, ни разу не обнародовались. Предположительно с российской стороны в него вошли все 24 моряка, задержанные в Керченском проливе и режиссёр Олег Сенцов.

Также по словам генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва, главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский уже находится в аэропорту Киева.