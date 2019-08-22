Россия и Украина договорились об обмене пленными по формуле «33 на 33»

Москва и Киев пришли к предварительному соглашению по вопросу обмена 33 удерживаемых граждан России на 33 пленных украинцев. Как сообщает РБК со ссылкой на анонимные источники, в Кремле официально подтвердили контакты с украинскими властями по поводу обмена пленными.

Источник издания заявил, что решение о передаче моряков и других заключённых было принято «давно» и что с большой долей вероятности это произойдёт уже в августе под поручительство украинского омбудсмена по правам человека Людмилы Денисовой.

Если обмен состоится, это может открыть дорогу к проведению встречи в «нормандском формате» и активизирует обсуждение вопроса о возвращении России в «Большую семёрку».

Как пишет «Коммерсантъ», сейчас уточняются списки заключённых. Источники издания предполагают, что главного редактора украинского отделения РИА Новости Кирилла Вышинского планируется освободить по особой схеме. О планах касательно украинского режиссёра Олега Сенцова пока ничего неизвестно.

Предположительно, РФ освободит 24 украинских моряка, которые были задержаны в конце ноября 2018 года в Керченском проливе.

По данным РБК, 22 августа пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил журналистам существование контактов представителей России и Украины «по обмену удерживаемыми лицами».