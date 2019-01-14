Тапки Носова, мост в виде ящерицы и памятник «оборотням в погонах». Как жители Нижнего Тагила предложили украсить родной город

Жители Нижнего Тагила оставили около 20 заявок на сайте всероссийского конкурса идей новых достопримечательностей «Культслед». Например, автор проекта «Тапки Носова» Игорь Яковенко предложил установить на набережной арт-объект в виде больших домашних тапочек.

«Ну, помните про свои домашние тапочки? Всё такие исхоженные вдоль и поперёк, стоптанные изнутри и снаружи, да ещё, как правило, с дыркой от пальца почему-то на одном тапьте… И жена всё время гундосит: страх какой, давай сменим. А нет, тапьти–то приношенные, как влитые… Короче, сжился ты с ними… Ну, и сами понимаете, Серега Константиныч у нас росточка не малого будет. Гулливеровского, так сказать, размера. Посему и тапьти должны быть соотвествующие… С местом тоже понятно. Это набережная. Я б (тьфу-тьфу, чтоб ФСБ ещё не подслушало) ещё и подпись сделал: "Скользко тут у вас, Серёжа. В. Путин". Да оно вряд ли… Политикой, однако, веет… А тапки Носова это хорошо. Тут приметы разные могут случится. Ну, дескать, кто в эти гигантские тапки влезет, то тому будет… А вот что будет — это как у кого с фантазией. Это я к тому, что встречать надо по уму, а провожать — по памяти…» — описывает свою идею Яковенко (орф. и пункт. автора сохранены. — Прим. ред.).

Ещё один активный горожанин Владимир Семенихин считает, что возле проходной ИК-13 для бывших силовиков уместно установить скульптуру в виде человека в форменной одежде с руками за спиной и лицом к стене. По мнению автора, «в условиях серьёзного распространения коррупции во властных структурах и необходимости борьбы с ней “по нарастающей траектории” роль профилактики преступлений выступает на передний план и колония № 13 может и должна быть серьёзным предостережением для склонных к игре “в рулетку” с законом».

Самую масштабную и неоднозначную идею для нового объекта высказал Владислав Стрельников. Мужчина предложил построить мост через Тагильский пруд в виде ящерицы, которая символизирует образ хозяйки Уральских гор.

Также тагильчане предложили установить для фотосессий большую фоторамку с видом на Лисью гору, гигантские буквы Нижний Тагил на самой Лисьей горе и арт-объект в виде поросят с пятачками-розетками для подзарядки гаджетов.

Лучшие идеи будут выбраны с помощью народного голосования и оценки экспертов. По словам организаторов, проекты-победители будут реализованы профессиональными художниками и архитекторами.

В 2015 году фонд «Живая классика» при поддержке советника президента по культуре Владимира Толстого, Роспечати, ММСИ, компании «Норникель» учредил всероссийский конкурс идей литературных достопримечательностей «Литературный след». Любой человек, вне зависимости от возраста, образования и места жительства, может предложить идею достопримечательности, которая бы появилась на карте страны.