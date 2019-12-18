Таможенники обнаружили нелегальную поставку древесины из Свердловской области в Узбекистан на 10 млн рублей

Сотрудники Уральской оперативной таможни совместно с оперативниками УФСБ России по Свердловской области прикрыли нелегальный канал поставки леса из региона в Узбекистан, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным таможни, гражданин Узбекистана вывез с Урала более тысячи кубометров леса, незаконно выруленного под Первоуральском, общей стоимостью порядка 10 миллионов рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий удалось выяснить, что данные, которые предоставлял предприниматель в декларации на товары, недостоверны. В частности, бизнесмен предоставлял договоры купли-продажи с фирмой, которая никогда не продавала ему лес», — уточнили в Уральском таможенном управлении.

Материалы уголовного дела, возбуждённого по статье 226 УК РФ, уже передали для расследования в Уральское следственное управление на транспорте. За контрабанду леса, который является стратегическим ресурсом, предпринимателю грозит до семи лет лишения свободы.