Таможенники Кольцово задержали российского военного, провозившего наркотики в зубной пасте

Суд Екатеринбурга приговорил бывшего российского военного к трём годам лишения свободы после того, как он пытался провезти в тюбике с зубной пастой наркотики. Наркотическое вещество было подарком от сослуживцев в Таджикистане, где осуждённый служил по контракту.

«Памятный» подарок бывший военнослужащий решил привезти домой. Однако его странное поведение заметили сотрудники таможни в аэропорту Кольцово. Они провели осмотр багажа, где обнаружили тюбик из-под зубной пасты. На месте они сделали экспресс-тест, после чего стало понятно, что в тюбике находится наркотик, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.