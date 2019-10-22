Таможенники Кольцово не дали вывезти из России 60 килограммов костюмов для Хэллоуина

В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники не дали жительнице Узбекистана вывезти из России в Ташкент почти 60 килограммов костюмов для Хэллоуина.

Как рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления, сотрудники аэропорта в «зелёном» коридоре остановили женщину с большой коробкой. При досмотре выяснилось, что под видом частного багажа женщина пыталась вывезти одежду, маски, парики, накладные бороды, игрушечные топоры и ножи. Таможенники посчитали, что такое количество костюмов считается уже коммерческой партией, поэтому карнавальные атрибуты были изъяты.