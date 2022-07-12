Таксист из Нижнего Тагила получил 23 года колонии за изнасилование и убийство пассажирки

В Свердловском областном суде сегодня, 12 июля, был вынесен приговор 51-летнему жителю Нижнего Тагила Марату Имашеву, которого обвиняли в изнасиловании и убийстве женщины. Сторона обвинения запрашивала Имашеву 23 года тюремного заключения и суд удовлетворил запрос.

Как сообщил старший помощник руководителя СК РФ по Свердловской области Александр Шульга, Имашев ночью 6 июня 2021 года около дома № 31 на улице Малышева в Екатеринбурге посадил в свой автомобиль потерпевшую Александру Иньшину, которая пыталась остановить попутку. Девушка попросила отвезти её в Верхнюю Пышму. Во время движения обвиняемый, двигаясь по трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, остановился на обочине, стал угрожать женщине ножом, после чего изнасиловал, забрал вещи на общую сумму 75 тысяч рублей и задушил. Преступник забрал с собой куртку, туфли, сумку, банковскую карту, сотовый телефон, золотые цепочку, кольцо и браслет девушки. Смерть Александры наступила спустя непродолжительное время на месте происшествия. Имашева задержали спустя несколько дней после пропажи женщины. Тело жертвы обвиняемый оттащил в кусты недалеко от места убийства.

Несмотря на то, что подсудимый признал свою вину лишь частично, собранные следственным отделом по городу Верхняя Пышма СУ СКР по Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении подсудимого. Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 131 УК РФ (изнасилование), частью 2 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера), частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений, сопряжённое с разбоем) и частью 4 статьи 162 УК РФ (разбой) и назначил наказание в соответствии с запросом обвинения – 23 года лишения свободы в колонии особого режима.

«Установить подозреваемого удалось оперуполномоченным уголовного розыска полиции. Заявление о розыске молодой женщины поступило в органы внутренних дел от её матери, 1961 года рождения, 7 июня 2021 года. Пропавшая в 02:40 часов ушла из дома и с тех пор на связь не выходила. Сыщики проанализировали съёмки с камер видеонаблюдения возможных мест нахождения разыскиваемой, опросили круг знакомых, провели комплекс поисковых мероприятий. По подозрению в убийстве представители МВД задержали водителя коммерческого предприятия, ранее неоднократно судимого жителя Нижнего Тагила, который подвозил женщину в то роковое утро. Изначально он рассказал полицейским, что высадил пассажирку у кафе на серовской трассе. Однако когда органы внутренних дел проверили его показания на детекторе лжи (полиграфе), стало понятно, что таксист пытается ввести в заблуждение и, таким образом, избежать наказания. В итоге под прессом неопровержимых улик фигурант сознался в тяжком преступлении и показал место, где спрятал тело жертвы. Тело потерпевшей находилось в зарослях крапивы и было тщательно замаскировано ветками деревьев», — отметил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Напомним, что Имашев более 28 лет провёл в тюрьмах и лагерях за серию тяжких преступлений, в том числе изнасилование, разбойное нападение, побег из колонии в Ивделе, кражи, убийства и мошенничество. В последний раз он освободился из мест лишения свободы в марте 2020 года, срок отбывал в ИК-12 Нижнего Тагила. Мужчина жил в Нижнем Тагиле и имел серьёзные долги перед микрофинансовыми организациями.

На очередном допросе, осознав всю тяжесть содеянного, мужчина попытался покончить с собой, но ранение оказалось несерьёзным. В марте 2022 года прокуратура утвердила обвинение по уголовным делам в отношении подозреваемого и направила в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.