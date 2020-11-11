«Таких людей на фронте расстреляли бы»: глава алтайского Минздрава раскритиковал фельдшера, умолявшую врачей госпитализировать 90-летнюю женщину

Глава Минздрава Хакасии назвал провокатором фельдшера Полину Панину, которая ранее разрыдалась, когда умоляла госпитализировать 90-летнюю бабушку с поражением лёгких, сообщает местное издание «Юг Сибири».

Видео с фельдшером опубликовали в сети 9 ноября. После этого глава хакасского Минздрава провёл планёрку на абаканской станции скорой медпомощи, где устроил разнос всем фельдшерам.

«Приехал министр здравоохранения республики и вместо того, чтобы как-то поддержать и подбодрить фельдшеров и врачей скорой помощи, начались гонения! Были произнесены такие слова, что таких фельдшеров, как Полина, тех, кто пошёл против и кто решил огласить проблему с нехваткой койко-мест, на фронте расстреляли бы!» — рассказала старшая сестра фельдшера Анна Исакова.

По её словам, в речи министра прозвучали такие слова и фразы: «провокаторы», «дискредитируете власть», «показуха». После этого видео министр заявил, что «Бог судья таким медработникам», и пообещал не наказывать за разговорчивость. Однако видео с Полиной, судя по всему, вывело чиновника из себя.

Напомним, доставленную на скорой пенсионерку отказались принимать на госпитализацию в больницу в Абакане. Сопровождавшая её фельдшер не выдержала и расплакалась — она заявила, что в последнее время возит людей по больницам и почти всегда получает отказ.

«Её домой умирать не повезу! 90 лет человеку! Войну пережил! Вы что творите?! Почему я езжу в скорой помощи, должна плакать и вас умолять?! Это не моя мать и не моя бабушка?!» — обратилась фельдшер к врачам.

Позже в своём Instagram она рассказала, почему расплакалась в инфекционной больнице и сорвалась на крик.