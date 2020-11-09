В Хакасии фельдшер скорой умоляла врачей госпитализировать 90-летнюю женщину (ВИДЕО)

В Абаканской больнице в Хакасии женщине в возрасте 90 лет отказывали в госпитализации после того, как её доставили на машине скорой помощи на фоне ухудшения здоровья; фельдшеру скорой помощи пришлось умолять коллег принять пациентку, сообщает местное издание «Новый фокус».

«Я её домой умирать не повезу! 90 лет человеку, человек войну пережил! Вы что творите? Почему я из скорой помощи должна плакать, вас умолять положить пациента? Это не моя мать, не моя бабушка, вы что творите? Ей ночью будет плохо, я что буду делать? Ответьте мне на этот вопрос», — кричит медик.

Момент окончания конфликта на видео не попал, официальный представитель Минздрава республики в соцсетях заявил, что пациентка госпитализирована в другое медучреждение — больницу им. Ремишевской, в отделение для пациентов с коронавирусом.