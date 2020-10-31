​​​​​​​«Такие курсы стоят 15 тысяч рублей». Предпринимателей Нижнего Тагила и соседних городов приглашают на последние в этом году бесплатные бизнес-развивашки

У предпринимателей Нижнего Тагила и других городов Горнозаводского округа осталось лишь несколько дней, чтобы успеть зарегистрироваться на последние бесплатные бизнес-развивашки в этом году. В первой половине ноября центр «Мой бизнес» (пр. Мира, 2а) организует сразу несколько универсальных программ. На них руководителей и рядовых специалистов научат получать желаемое от бизнес-партнёров при помощи такого, казалось бы, простого инструмента, как слово. А также мотивировать сотрудников, не прибегая к денежным тратам, и разрабатывать уникальные социальные бизнес-проекты. Приятным бонусом станут подарки от партнёров центра и реальная финансовая поддержка.

«Мы проводим тренинги совершенно бесплатно для наших предпринимателей, хотя в других городах эти же тренеры читают такие курсы за 15 тысяч рублей, — отмечает представитель Свердловского областного фонда в ГЗО Сергей Федореев. — Получается, что мы дарим деньги тем, кто примет участие в тренингах центра “Мой бизнес”. И отзывы по “Эффективным коммуникациям” и “Управленческим навыкам” от предпринимателей всегда хорошие. Я получаю письма, в которых люди пишут: “Чёрт возьми, это было круто. Спасибо!” Я и сам обычно приезжаю на эти тренинги, участвую в них и вижу, как люди жертвуют своими выходными, охотой и посиделками в бане ради того, чтобы в кругу единомышленников прокачать навыки управления и коммуникации».

Сейчас заканчивается регистрация на тренинг «Управленческие навыки». Занятия в рамках него будут проходить в вечернее время 2, 3 и 5 ноября. При этом ехать в разгар пандемии коронавируса никуда не нужно, так как мероприятие проведут в онлайн-формате. На нём вместе с предпринимателями разберут инструменты HR-искусства. Им расскажут, как вдохновить сотрудников на развитие профессиональных навыков и эффективную работу не только при помощи денежных премий и надбавок. А также как стать лидером в коллективе, не прибегая к тактике надзора и наказаний.

Спикерами выступят начальник Центра дополнительного образования НТИ (филиал) УрФУ кандидат психологических наук Ирина Стрельцова и преподаватель УрФУ бизнес-тренер Михаил Щербинин.

3 ноября в 14:00 пройдёт деловая игра «Формирование команды для социального бизнеса. Постановка задач». Она будет полезна для всех, кто планирует открыть или уже организовал своё дело в социальной сфере. При помощи лайтовой и интересной игры бизнес-тренер Александр Захаров, предложенный Фондом социальных инвестиций, раскроет уральским предпринимателям технологии создания эффективной команды, а также секреты развития взаимовыгодного сотрудничества внутри неё и за её пределами.

«Игра моделирует взаимодействие в команде социального предприятия и максимально приближена к реальным рабочим ситуациям, — отметил Александр Захаров. — Она очень практическая и позволит участникам понять также то, как выстраивать взаимодействие с людьми и командами из других предприятий или организаций. Это очень важно. По роду своей деятельности социальный предприниматель постоянно устанавливает различного рода связи с инвесторами и партнёрами. Он вынужден всегда находить общий язык и понимать собеседника, в противном случае контакт не удаётся наладить».

Не менее интересным будет и «Акселератор социальных проектов». Образовательная программа пройдёт в очном формате в центре «Мой бизнес» с 9 по 30 ноября. За три недели предпринимателям Горнозаводского округа помогут создать, развить и оформить бизнес-идеи их социальных проектов. Кроме того, будут рассмотрены возможности привлечения ресурсов из разных источников для реализации данных проектов. И всё это под чутким руководством опытных наставников. Спикерами выступят специалисты команды социальных предпринимателей «Атмосфера» и президентской академии РАНХиГС Анастасия и Дмитрий Масленниковы.

В середине ноября центр «Мой бизнес» проведёт образовательную программу «Эффективные коммуникации». Мероприятие будет идти три дня — 13, 14 и 15 ноября. Предпринимателей, руководителей и сотрудников компаний научат красиво выходить из конфликтных ситуаций, работать с возражениями собеседников и удерживать внимание многотысячной аудитории, не боясь провала. Тренинг полезен и руководителям бизнеса, и тем специалистам, которые заинтересованы в карьерном росте и своём развитии. В рамках него Ириной Стрельцовой и Михаилом Щербининым будут смоделированы ситуации, с которыми каждому из нас приходится сталкиваться в реальной жизни.

Участники бизнес-тренингов получат по завершении курса не только свидетельства о повышении квалификации, но и приятные подарки от партнёров центра «Мой бизнес» — сети книжных магазинов «Территория» и фитнес-клуба «ХАЛК».

Сертификаты Халка и Территории

Количество мест ограничено, поэтому на все мероприятия необходимо заранее зарегистрироваться.

Отметим, до 13 ноября в Свердловской области проходит приём заявок на региональный этап конкурса «Лучший социальный проект года» (один из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей»). К участию приглашаются предприниматели и НКО. Лучшие проекты области будут представлены на федеральном этапе конкурса. Ознакомиться с условиями участия и подать заявку можно на официальном сайте мероприятия.