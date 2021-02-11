Тагилстроевскую улицу на ГГМ снова перекроют из-за ремонта теплотрассы 

Движение автотранспорта по улице Тагилстроевской в Нижнем Тагиле закроют с 15 по 24 февраля. В этот период компания «Регионгаз-Инвест» должна провести ремонт теплотрассы.

«Закрыть с 15 февраля 2021 года по 24 февраля 2021 года движение транспортных средств по улице Тагилстроевской, 1 на период проведения работ по ремонту теплотрассы. Акционерному обществу “Регионгаз-Инвест” в срок до 15 февраля 2021 года установить дорожные знаки в соответствии с утверждённой схемой организации дорожного движения», — говорится в постановлении на сайте мэрии.

Отметим, что ранее, с 22 по 30 января, эта же компания уже проводила ремонтные работы на теплотрассе возле дома № 1 на Тагилстроевской. Вечером 7 февраля на этом участке произошёл прорыв водовода. Автомобили, припаркованные на улице, оказались по кузов в холодной воде. При этом ночью температура воздуха в Нижнем Тагиле опустилась до –30 градусов.