Тагилстроевский суд продлил арест экс-офицеру УМВД Екатеринбурга, который нанёс себе увечья в ИК-13

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил ходатайство следователей и продлил на 3 месяца 6 суток срок ареста бывшему начальнику отделения по выявлению преступлений в сфере строительства, рейдерства и криминального банкротства ОЭБиПК УМВД Екатеринбурга Владимиру Нечаеву, задержанному в сентябре в Москве и этапированному на Урал, со ссылкой на адвоката Нечаева Ольгу Кезик пишет Znak.com. По словам адвоката, защита намерена обжаловать данное решение.

«У нас есть все основания полагать, что судом не учтены все обстоятельства дела. В частности, не дана оценка тому факту, что Нечаев до задержания проживал по своему постоянному месту жительства в Москве вместе с семьёй, никуда не скрывался. Никаких повесток с требованием явиться в следственные органы он не получал, уведомлений о заочном аресте и предъявлении обвинения тоже», — пояснила Кезик.

Она также утверждает, что в ходе судебного заседания по мере пресечения Нечаеву представитель следствия заявил, что с октября 2017 года «не имел отношения к вызовам Нечаева» в следственные органы, а с апреля 2018 года расследование дела против экс-полицейского было приостановлено.

«Заявления следствия о том, что Нечаев был уведомлён заочно о своем розыске, являются голословными», — добавила адвокат.

Кроме того, Кезик рассказала, что в ходе судебного заседания Нечаев заявил о том, что на него сейчас оказывается давление; выяснить, кем и как именно оно оказывается, а также связано ли это с теми травмами, которые он сам нанёс себе 14 октября, в суде не удалось.

«Поговорить подробнее нам не удалось. Характер аутоагрессивного поведения моего подзащитного остался не раскрыт», — подчеркнула Кезик.

Она рассчитывает посетить Нечаева в изоляторе 19 октября и выяснить у него, что происходит.

Владимир Нечаев обвиняется в получении взятки от екатеринбургского предпринимателя. Его подчинённый, полицейский Олег Красников, был задержан после получения денег от Владимира Юзвовича, который является руководителем компании «ТД «ТрубпромУрала». Он же дал показания против Нечаева.

По версии следствия, в апреле 2017 года Нечаев через Красникова потребовал с бизнесмена 2 млн рублей за то, чтобы полицейские прекратили проверку в отношении предпринимателя и не стали возбуждать уголовное дело. Красников тогда обратился за помощью к своему знакомому Павлу Панову, он должен был выступить в качестве посредника. Панова задержали во время передачи части взятки – одного миллиона рублей. После этого взяли и Красникова, пишет Znak.com. Нечаеву удалось скрыться. Тогда его объявили в международный розыск и заочно арестовали.