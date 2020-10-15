Экс-начальник ОЭБиПК УМВД Екатеринбурга Владимир Нечаев порезал себе вены в тагильской ИК-13

Бывший начальник отделения по выявлению преступлений в сфере строительства, рейдерства и криминального банкротства ОЭБиПК УМВД Екатеринбурга Владимир Нечаев нанёс себе увечья в туалете тагильской исправительной колонии № 13. Мужчина порезал запястья перед заседанием в Тагилстроевском районном суде Нижнего Тагила по продлению ему меры пресечения. Напомним, его обвиняют в получении взятки.

«Он пошёл в туалет. Перед туалетом у нас работают камеры видеонаблюдения. Сотрудник ГУФСИН, следящий за камерами, заметил, что данный человек долго не выходит из туалета. Опасения подтвердились. У него обнаружили [увечья]. Ему оперативно была оказана помощь, в госпитализации он не нуждался и не нуждается сейчас. Состояние его здоровья нормальное, его жизни ничего не угрожает», — сообщили Znak.com в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

По словам адвоката экс-полицейского Нечаева – Ольги Кезик, из-за инцидента судебное заседание перенесли. Следствие настаивало на рассмотрении меры пресечения обвиняемому в его отсутствие, но сторона защиты возразила.

«Суд нашу позицию поддержал. Заседание по мере пресечения перенесено на четверг, 15 октября, начало в 12:00», — добавила Кезик.

Защита бывшего полицейского допускает возможность того, что на Нечаева могло быть оказано давление для получения необходимых следствию показаний по уголовному делу.

Владимир Нечаев обвиняется в получении взятки от екатеринбургского предпринимателя. Его подчинённый, полицейский Олег Красников, был задержан после получения денег от Владимира Юзвовича, который является руководителем компании «ТД «ТрубпромУрала». Он же дал показания против Нечаева.

По версии следствия, в апреле 2017 года Нечаев через Красникова потребовал с бизнесмена 2 млн рублей за то, чтобы полицейские прекратили проверку в отношении предпринимателя и не стали возбуждать уголовное дело. Красников тогда обратился за помощью к своему знакомому Павлу Панову, он должен был выступить в качестве посредника. Панова задержали во время передачи части взятки – одного миллиона рублей. После этого взяли и Красникова, пишет Znak.com. Нечаеву удалось скрыться. Тогда его объявили в международный розыск и заочно арестовали.