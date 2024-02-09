Тагильский weekend топ-9: шоу импровизаций, открытый микрофон, хиты The Beatles, летающие лыжники и кулон из самоцветов своими руками

О том, чем заняться с 9 по 11 февраля

Последний холодный месяц ещё даёт время успеть насладиться зимними забавами и принять участие в интересных событиях. Специально для вас мы подготовили традиционную пятничную подборку самых увлекательных мероприятий предстоящих выходных.

Краеведческая прогулка «Улица Синицына» (12+)

9 февраля в 17:30

Клуб туристов «Азимут»

Сотрудники клуба туристов «Азимут» приглашают всех любителей активного и познавательного отдыха на прогулку по улице Синицына. Место встречи у магазина экопродуктов «Мишкины гостинцы» на улице Ломоносова, 6.

Праздничный концерт Ангелины Трушиной (18+)

9 февраля в 20:00

в баре «Гора»

Тагильчан и гостей города Ангелина Трушина приглашает на свой день рождения. На празднике артистка представит полноценный акустический концерт с электрогитарой.

Импровизированное шоу «Может поможет» (18+)

9 февраля в 22:00

в центре паровых коктейлей «План Б»

Команда тагильских комиков «Три гиены» приглашает всех желающих зарядиться положительными эмоциями на шоу в формате импровизации. Артисты будут выступать без подготовки, и все события на сцене будут определяться взаимодействием комиков и публики.



Музейный чемпионат по старинным настольным играм (6+)

10 февраля в 14:00

в музее-заповеднике «Горнозаводской Урал»

По многочисленным просьбам тагильчан музей-заповедник проведёт соревнования по старинным настольным играм. Жители города смогут проверить свои силы в таких играх, как бирюльки, волчок и хлеба. Лучшие игроки, которые покажут свою смекалку, ловкость и выдержку, получат призы от музея.

Мастер-класс «Лоскуток к лоскутку» (6+)

10 февраля в 15:00

в музее-заповеднике «Горнозаводской Урал»

Музей приглашает всех желающих на мастер-класс по созданию весенних украшений. Каждый гость сможет научиться делать стильные текстильные бусы с мастером Ольгой Бастриковой. Предварительная запись.

Концерт ансамбля «Семейный подряд» (18+)

10 февраля в 20:00

в баре «Гора»

В субботний вечер семейная рок-группа даёт концерт. Гости смогут окунуться в атмосферу свободы и послушать каверы знаменитых хитов от Creedence Clearwater Revival, The Beatles, ZZ Top и не только.

Открытие II Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта (6+)

11 февраля в 12:00

в горнолыжном комплексе «Аист»

В воскресенье все тагильчане смогут присоединиться к торжественному открытию Спартакиады по зимним видам спорта. Зрители увидят борьбу самых сильных спортсменов России в зрелищных и захватывающих видах спорта, таких как прыжки на лыжах с трамплина и лыжное двоеборье.

Мастер-класс по созданию кулона (12+)

11 февраля в 15:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

В воскресенье музей изобразительных искусств приглашает всех желающих на мастер-класс по созданию уникального кулона с природными камнями по мотивам сказов Павла Бажова. Мероприятие будет проходить в зале, посвящённом Уралу, в рамках празднования 90-летия Свердловской области.

Stand Up «Открытый микрофон» (18+)

11 февраля в 19:00

в комфорт-холле LOFT

В это воскресенье жители и гости города смогут отлично провести время и зарядиться позитивом на выступлении участников «Открытого микрофона» в формате Stand Up.