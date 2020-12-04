Тагильский weekend топ-15: любуемся видами старого города, идём на кинофестиваль и пробуем разгадать секреты фокусника-иллюзиониста

О том, чем заняться с 4 по 6 декабря

Декабрь стремительно врывается в жизнь заснеженного города нескучными выходными. Нас ждут классные киноновинки, новые выставки, мастер-классы и посиделки с друзьями под музыку любимых исполнителей. Встречаем последний месяц года весело и полезно!

Много кино

1. Фильм «Питер Пэн и Алиса в стране чудес» (6+).

Где и когда? С 3 декабря в кинотеатрах «Россия», «Родина», «Красногвардеец» и «Мягкий кинотеатр Depo».

О чём? Современное прочтение двух любимых с детства сказок. В нём Алиса и Питер Пэном оказываются братом и сестрой. Их легендарные приключения начались благодаря силе воображения, унаследованного от любящей матери и фантазёра-отца. С какими бы испытаниями ни сталкивалась их семья, они никогда не забывали мечтать.

Зачем идти? Чтобы встретиться с любимыми героями в новых для них обстоятельствах.

2. Фильм «Трое» (16+).

Где и когда? С 3 декабря в «Мягком кинотеатре Depo».

О чём? В центре сюжета — любовный треугольник. Муж Александр и его жена Злата — успешные в своих профессиях люди, но всё равно обоим чего-то не хватает. И вот в их жизни появляется молодая поэтесса Вероника. Актёрский состав впечатляет — Константин Хабенский, Виктория Исакова, Юлия Пересильд

Зачем идти? Чтобы познакомиться с новой работой одной из ведущих женщин-режиссёров современной России Анны Меликян.

3. Фильм «Дублёрша» (16+).

Где и когда? С 3 декабря в «Мягком кинотеатре Depo».

О чём? Вымышленная звезда голливудских комедий Кэнди Блэк постоянно попадает в неприятности. После очередной выходки её отправляют на групповую терапию в общество анонимных алкоголиков и на исправительные работы. В это время её место занимает дублёрша, которая мила, талантлива и всем нравится.

Зачем идти? Чтобы посмеяться над забавными происшествиями из жизни героини Дрю Берримор.

4. Мультфильм «Полное погружение» (6+).

Где и когда? С 3 декабря в кинотеатрах «Россия», «Родина», «Красногвардеец» и «Мягкий кинотеатр Depo».

О чём? Глубоко-глубоко на дне морском, на остатках исчезнувшей древней цивилизации, раскинулся город рыб. Здесь живёт главный герой — дельфин по имени Дельфи. Он влюблён в приёмную дочь местного мэра, и чтобы та обратила на него внимание, Дельфи мечтает однажды вступить в ряды местной гвардии дельфинов. Но никто не воспринимает юного мечтателя всерьёз.

Зачем идти? Чтобы посмотреть свежий мульт в духе любимого многими «В поисках Немо».

5. Ночь пожирателей рекламы (16+).

Где и когда? 4 декабря в 21:00 в «Мягком кинотеатре Depo».

О чём? Вас ждёт показ лучших рекламных роликов со всего мира. Программу уже более 40 лет подбирает эксцентричный и креативный француз Жан Мари Бурсико.

Зачем идти? Чтобы убедиться, что реклама может быть настоящим произведением искусства.

6. Творческая встреча с московским режиссёром Дарьей Хреновой (12+).

Где и когда? 6 декабря в 16:00 в кинотеатре «Красногвардеец».

О чём? Новый сезон дискуссионного клуба «Кинокритика» откроется встречей с режиссёром, сценаристом, продюсером Дарьей Хреновой. Она привезёт фильм своего деда Ильи Трауберга «Сын Монголии» 1936 года. Дарья восстановила единственную сохранившуюся копию фильма, его российская премьера прошла на Московском международном кинофестивале. Второй показ пройдёт в Нижнем Тагиле!

Зачем идти? Чтобы открыть для себя забытое советское кино.

7. Фестиваль «Арткино» (16+).

Где и когда? Со 2 по 12 декабря в Нижнетагильском музее изобразительных искусств».

О чём? Показы фильмов 12-го Всероссийского фестиваля авторских короткометражек «Арткино». Тагильчане увидят три десятка необычных лент разных жанров и смогут принять участие в зрительском голосовании. Музей станет площадкой фестиваля уже в шестой раз.

Зачем идти? Чтобы стать частью большого всероссийского кинопроекта.

Пойдём в музей

8. «Цветок. Арт-истории красоты» (12+).

Где и когда? 4 декабря в 18:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.

О чём? На выставке представлено около 50 предметов прикладного искусства из коллекции НТМИИ и живописных работ тагильских художников: Елены Чебаковой, Николая Грачикова, Светланы Бакшаевой, Алисы Горшениной, Жанны Корзняковой, Игоря Грищенко. Все произведения посвящены символу изящества и красоты — цветам. На открытии экспозиции гостей ждут концерты, мастер-классы.

Зачем идти? Чтобы вдохновиться красотой и разнообразием цветов.

9. Выставка тагильского фотографа Николая Антонова «Песнь родного города» (6+).

Где и когда? С 3 декабря в Нижнетагильском музее-заповеднике «Горнозаводской Урал».

О чём? Зрителям покажут более 40 фотографий известного тагильского фотокорреспондента Николая Антонова. Представленные работы позволяют увидеть тенденции в творчестве фотографа, который отпраздновал 75-летний юбилей в ноябре.

Зачем идти? Чтобы полюбоваться снимками старого города.

10. Мастер-класс «Праздничный торт. Рисуем акварелью» (6+).

Где и когда? 6 декабря в 15:30 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.

О чём? Участники создадут яркую и уютную иллюстрацию в технике скетчинг. Рисунок будет создан с помощью простых и доступных материалов: линера и акварельных красок.

Зачем идти? Чтобы освоить новую живописную технику.

11. Мастер-классы по живописи в мастерской «фАРТук» (6+).

Где и когда? 5 декабря в 15:00 и 6 декабря в 15:00.

О чём? В субботу творческим тагильчанам предложат написать символ года — быка. А в воскресенье гостей мастерской научат рисовать красивые цветы. Каждый уйдёт домой с готовой картиной в раме.

Зачем идти? Чтобы написать картину, которая может стать отличным подарком на Новый год.

Музыкальный вечер

12. Концерт тагильской певицы Curly Brown (18+).

Где и когда? 4 декабря в 20:00 в баре «Гора».

О чём? Яркая, самобытная и ни на кого непохожая исполнительница покорит слушателей своей хрипотцой и авторскими композициями.

Зачем идти? Чтобы насладиться чарующим вокалом.

13. Концерт тагильской группы Baker Makers (16+).

Где и когда? 5 декабря в 16:00 в баре «Гора».

О чём? Этим ребятам вряд ли нужны представления, их любит и знает весь в город. В этот вечер вместе с постоянными участниками на сцену выйдут приглашённые звёзды — артисты Нижнетагильского драматического театра Ирина Цветкова, Данил Зинеев и Юрий Сысоев.

Зачем идти? Чтобы зарядиться позитивной энергией.

14. Концерт «Фокус-покус шоу» (6+).

Где и когда? 5 декабря в 19:00 в кафе «Старый Тбилиси».

О чём? Очередная встреча клуба живой музыки «Труба» удивит гостей не только качественным звуком, но и годными шутками стендап-комика Владимира Столяра и фокусами иллюзиониста Артёма Мочалова.

Зачем идти? Чтобы интересно провести время в кругу друзей.

15. Концерт «Поль Мориа & Джеймс Ласт» (6+).

Где и когда? 4 декабря в 18:30 в Нижнетагильской филармонии.

О чём? Оркестр «Демидов-камерата» под управлением дирижёра Евгения Сеславина исполнит произведения двух музыкальных гениев современности.

Зачем идти? Чтобы насладиться легендарной программой, покорившей слушателей тагильской филармонии.

Читайте Тагильский weekend «Афиши МС», будьте в курсе всех значимых ивентов Нижнего Тагила! Напоминаем, что на всех массовых мероприятиях нужно иметь при себе маску, соблюдать социальную дистанцию и приобретать билеты заранее, ведь одну площадку может посещать ограниченное число зрителей.