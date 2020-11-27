Тагильский weekend топ-14: смотрим странную сказку о дочке рыбака, отмечаем День матери и идём на выставку комиксов

О том, чем заняться с 27 по 29 ноября

Последние выходные осени обещают много новых впечатлений, ярких встреч и искусства. В этот уик-энд вас ждут классные киноновинки, концерты на любой вкус и интересные выставки. А чтобы ничего не пропустить, не забудьте воспользоваться нашим маршрутом по лучшим культурным событиям.

Посмотри!

1. Фильм «Человек из Подольска» (16+).

Где и когда? С 26 ноября в кинотеатрах «Россия», «Родина 3D», «Красногвардеец» и «Мягкий кинотеатр Depo».

О чём? Экранизация одноимённой пьесы. Николай мечтает переехать в Амстердам, но живёт в Подольске, мечтает о музыкальной карьере, но работает в районной газете. Однажды его задерживает полиция и почему-то сотрудники знают о нём совершенно всё.

Зачем идти? Чтобы вместе с героем разобраться в загадочных обстоятельствах.

2. Фильм «Дочь рыбака» (12+).

Где и когда? С 26 ноября в кинотеатре «Красногвардеец».

О чём? Главная героиня в отчаянии после исчезновения младшего брата. Теперь она постоянно мучается бессонницей и совсем перестаёт понимать, что реальность, а что сон. Как-то раз девушка поверила рекламе, в которой ей пообещали избавить от всех мук и проблем, а ещё превратить в настоящую сказочную царевну. Правда, сказка становится не той, какую себе представляла героиня, — в ней полно цинизма, рутины и ожиданий.

Зачем идти? Чтобы увидеть неординарную сказку с кокошниками, игровыми автоматами и современной поп-музыкой.

3. Фильм «Грань времени» (18+).

Где и когда? С 26 ноября в кинотеатрах «Россия», «Родина 3D» и «Мягкий кинотеатр Depo».

О чём? Два врача-реаниматолога Стив и Дэннис обнаруживают кошмарные последствия после приёма нового наркотика, который очень популярен среди молодёжи. Одна из дочерей врача пропадает, а незадолго до исчезновения девушка тоже принимала запрещённое вещество. Теперь главным героям предстоит разобраться, как же справиться с последствиями наркотика и найти девушку. Они решаются на опасный эксперимент, из-за чего один из врачей может погибнуть или увидеть то, что долгое время оставалось за пределами человеческого сознания.

Зачем идти? Чтобы узнать, насколько опасны наркотики.

4. Фильм «Линия горизонта» (16+).

Где и когда? С 26 ноября в кинотеатрах «Россия», «Родина 3D» и «Мягкий кинотеатр Depo».

О чём? Сара и Джексон летят на частном самолёте на тропический остров на свадьбу друзей. Всё обещает отличный уик-энд, но внезапно у пилота случается сердечный приступ во время полёта. Теперь они на большой высоте совершенно одни и без связи, а вокруг только небо и штормовой океан.

Зачем идти? Чтобы увидеть, сможет ли влюблённая пара пережить самый плохой кошмар в их жизни.

5. Фильм «Страна грёз» (18+).

Где и когда? С 26 ноября в кинотеатрах «Россия», «Родина 3D» и «Мягкий кинотеатр Depo».

О чём? В маленьком городе объявлена в розыск грабительница банков Юджин Эванс, нашедший получит 10 тысяч долларов. А 17-летний главный герой хочет помочь своей семье спастись от банкротства, найти деньги на семейную ферму. К тому же парень увлекается детективными романами. Победит ли он в охоте за опасной преступницей и сможет ли противостоять её женским чарам?

Зачем идти? Чтобы увидеть, как юный фермер охотится за главной грабительницей города.

Театральный выходной

6. Спектакль «Сорочинская ярмарка» (12+).

Где и когда? 27 ноября в 18:00.

О чём? Ижевский драматург соединила три повести Николая Гоголя в одну пьесу, а режиссёр из Челябинска Александр Черепанов мастерски воплотил образы гоголевских героев, ведьм, чертей и прочей нечисти на сцене.

Зачем идти? Чтобы познакомиться с молодёжной постановкой, созданной по мотивам литературной классики.

7. Читка пьесы «Вся правда о моём отце…» (16+).

Где и когда? 28 ноября в 16:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.

О чём? Читка пьесы уральского драматурга Екатерины Гузёмы о психологическом насилии в семье. В постановке примут участия тагильские актёры под руководством начинающего режиссёра Светланы Осетровой.

Зачем идти? Чтобы задуматься о проблемах в семье.

Праздник и веселье

8. «Праздник мамы» (6+).

Где и когда? 29 ноября в 13:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.

О чём? Праздничная программа ко Дню матери. Музейные сотрудники предлагают пройти квест по женским портретам зала русского искусства, послушать лекцию о секретах фарфора, а также создать брошь из фетра и слепить красивый сувенир из глины.

Зачем идти? Чтобы необычно отметить семейный праздник.

9. Фестиваль «Первый лёд» и гастрофест Harver fest (6+).

Где и когда? 28 ноября в 14:00 в «АртРезиденции».

О чём? Продолжение серии мероприятий «Сено-солома». На этот раз для посетителей подготовили фестиваль малых художественных форм и гастрофест. Зрителей ждут предновогодние мастер-классы, экскурсии, частушки от фольклористов, дегустация вин и краеведческий квест.

Зачем идти? Чтобы провести этот уик-энд наедине с природой и творчеством.

Много искусства

10. Выставка «Уральская художественно-промышленная школа в Тагиле. От Демидова Н. Н. до наших дней» (6+).

Где и когда? С 27 ноября в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

О чём? Выставка к 75-летию Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна. На выставке представят дипломные работы выпускников и мультимедийную инсталляцию об истории колледжа.

Зачем идти? Чтобы увидеть студенческие работы тагильских дизайнеров и прикладников разных лет.

11. Выставка «Китайский след в истории Нижнего Тагила» (0+).

Где и когда? С 25 ноября в Мемориально-литературном музее А. П. Бондина.

О чём? В экспозицию вошли документы о пребывании жителей Китая в Нижнем Тагиле в XX веке и фотоархив об истории сотрудничества России и Китая, а также предметы быта китайской культуры, которыми чаще всего пользовались тагильчане в 1950–1960-х годах.

Зачем идти? Чтобы узнать, как в Нижнем Тагиле ценили китайскую культуру.

12. Выставка комиксов (12+).

Где и когда? С 27 ноября в Центральной библиотеке.

О чём? Выставка студии комиксов «Рисованные истории». На протяжении года в библиотеке приглашённые мастера и художники учили тагильчан основам искусства комикса. На выставке представят работы, созданные участниками во время занятий, и комиксы преподавателей.

Зачем идти? Чтобы оценить тагильские комиксы.

Отдыхаем в баре

13. Концерт Mellow Tone Duo (18+).

Где и когда? 27 ноября в 20:00 в баре «Гора».

О чём? Тагильский кавер-дуэт. Музыканты исполняют композиции в стиле джаз, соул и лаундж. Mellow Tone Duo — это чарующее камерное звучание, искреннее исполнение и приятная атмосфера.

Зачем идти? Чтобы отдохнуть под лёгкую музыку и очаровательный вокал.

14. Концерт группы «Адидас» (18+).

Где и когда? 28 ноября в 19:00 в баре «Гора».

О чём? Совместный проект тагильского музыканта Антона Серебренникова и исполнителя Фирхат. Они сыграют народные и блатные композиции, познакомят с уникальными авторскими песнями.

Зачем идти? Чтобы услышать современный блатной фольклор.

Читайте Тагильский weekend «Афиши МС», будьте в курсе всех значимых ивентов Нижнего Тагила! А также помните: на всех массовых мероприятиях нужно иметь при себе маску, соблюдать социальную дистанцию и приобретать билеты заранее, ведь одну площадку может посещать ограниченное число зрителей.