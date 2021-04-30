Тагильский weekend топ-13: Первомай, история Пасхи, тагильский блюз и музыка на холстах

О том, чем заняться с 30 апреля по 3 мая

Весна, Пасха, День солидарности трудящихся, дача и прогулки в парках. Если в эти праздничные выходные у вас останутся силы на культурные ивенты и творчество, то скорее читайте нашу подборку на ближайшие четыре дня!

Сходим в кино

1. Драма «Девятаев» (12+).

Где и когда? С 29 апреля в кинотеатрах «Россия», «Родина 3D», «Мягкий кинотеатр DEPO» и «Красногвардеец».

О чём? Лето 1944 года. Советские войска ведут наступление. Лётчик-истребитель Михаил Девятаев попадает в плен. Ему предстоит сделать выбор — вернуться в небо, продолжив войну на стороне врага, или отправиться в концлагерь. Но герой выбирает третье — побег. Правда, с засекреченного острова, где идут испытания немецких ракет, нельзя убежать. Зато можно улететь на новейшем вражеском бомбардировщике с «оружием возмездия» Третьего рейха на борту.

Зачем идти? Чтобы узнать историю Героя Советского Союза Михаила Девятаева.

2. Мультфильм «Упс! Приплыли» (6+).

Где и когда? С 29 апреля в кинотеатрах «Россия», «Родина 3D», «Мягкий кинотеатр DEPO» и «Красногвардеец».

О чём? После 147 дней в открытом море дела на ковчеге идут не очень: запасы еды заканчиваются, хищники начинают жадно посматривать на травоядных, а земля так и не показалась. Но всё меняет случай. Нечаянно оказавшись за бортом, Финни и Леа обнаруживают райский остров, на котором всем нашлось бы место. Осталось только спросить, что по этому поводу думают обитатели острова.

Зачем идти? Чтобы взглянуть на библейский сюжет про Ноев ковчег с нового угла зрения.

3. Мультфильм «Зверокрекеры» (6+).

Где и когда? С 29 апреля в кинотеатрах «Мягкий кинотеатр DEPO» и «Красногвардеец».

О чём? Однажды Оуэн обнаруживает секретную коробку с печеньем, принадлежавшую его дяде Бобу. Магическое печенье превращает любого, кто его съест, в животное, а стоит его разломать, как снова станешь человеком. С помощью магии Хантингтоны намерены создать беспрецедентное звериное шоу, но вскоре они выясняют, что их главным конкурентом остаётся владелец самой крупной цирковой сети.

Зачем идти? Чтобы зарядиться хорошим настроением.

В музее тоже интересно

4. Выставка «Неизвестный Михаил Дистергефт» (0+).

Где и когда? С 26 апреля в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.

О чём? Выставка посвящена 100-летию со дня рождения мастера графики и живописи Михаила Дистергефта. Основной частью экспозиции стали произведения, предоставленные семьёй художника. Эта часть наследия уникальна, в неё вошли картины с видами родного уголка автора — Нижнего Тагила. Другая часть экспозиции дополнена графикой из коллекции музея. Текст с открытия выставки можно почитать здесь.

Зачем идти? Чтобы познакомиться с творчеством легендарного тагильского художника.

5. Открытие выставки «Числа как Искусство» (12+).

Где и когда? 30 апреля в 18:00 в галерее «Угол».

О чём? В своём проекте художник из Вологды Илья Буслаков открывает новое, эстетическое измерение мира чисел. Он показывает, что каждое число уникально, и ищет для выражения этой уникальности разные формы. Непривычные рисунки, созданные художником, полностью меняют привычное представление о числе как о простом носителе информации.

Зачем идти? Чтобы познакомиться с творчеством молодого художника-экспериментатора.

6. Выставка «Светлая Пасха» (0+).

Где и когда? С 23 апреля в Музее быта и ремёсел горнозаводского населения на Тагильской, 26.

О чём? Выставка знакомит с церковными обрядами и народными традициями встречи христианской Пасхи на Урале. Гости музея увидят старинные старообрядческие иконы, складни, богослужебную литературу. Особый интерес вызовут предметы, использовавшиеся для приготовления блюд пасхальной трапезы: формы, предназначенные для приготовления творожной пасхи, выпечки кулича.

Зачем идти? Чтобы узнать больше об истории главного христианского праздника.

7. Открытие выставки «Музыка. Ритмы искусства» (0+).

Где и когда? 30 апреля в 15:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.

О чём? На выставке представлены работы тагильских художников и экспонаты из коллекции НТМИИ, посвящённые музыке, образам музыкантов и музыкальных инструментов в изобразительном искусстве. Зрители увидят произведения тагильских художников разных поколений и разных жанров.

Зачем идти? Чтобы услышать музыку на холстах.

8. Мастер-класс «Любимый герой мультфильмов в технике сухое валяние». (6+).

Где и когда? 1 мая в 15:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.

О чём? Ёжик в тумане, Винни-Пух, Чебурашка, Кот Леопольд и много других замечательных анимационных персонажей можно увидеть на 54-й выставке детского художественного творчества «Яркие краски мультфильмов». Её маленьким гостям предлагают выбрать своего любимого героя мультфильмов и создать его в технике сухое валяние из шерсти.

Зачем идти? Чтобы погрузиться в творчество.

На свежем воздухе

9. Фестиваль «Мир, труд, май — это праздник Первомай!» (0+).

Где и когда? 1 мая с 12:00 в этнопарке «Ермаково городище».

О чём? Музыкальная и игровая программа для всей семьи. Каждый сможет проявить свою смекалку, сообразительность, подвижность и получить за это подарки. Также гостей ждут концерт, весёлые танцы и вкусный перекус.

Зачем идти? Чтобы весело отпраздновать Первомай.

10. Благотворительный забег «Чайные бега» (0+).

Где и когда? 1 мая в 10:00 в парке «Народный».

О чём? Традиционный благотворительный забег фонда «Живи, малыш». Все участники пробегут один-два круга по парку «Народный» и выпьют вкусного чая с угощениями в одной из беседок. А ещё помогут подопечным фонда — размер минимального добровольного взноса составляет 100 рублей. Но бегуны могут внести и большую сумму.

Зачем идти? Чтобы сделать мир чуточку добрее.

Послушаем музыку

11. Проект «Гора песен» (18+).

Где и когда? 30 апреля в 19:00 в баре «Гора».

О чём? Проект тагильских музыкантов ворвётся в пятничный вечер и украсит его качественной акустикой. На сцену выйдут Георгий Ястребов, Иван Карабанов, Евгений Пуртов, Дмитрий Перов, Антон Серебренников, группы «Мы. с.л.и» и ЮНЕСКО.

Зачем идти? Чтобы послушать тагильских исполнителей.

12. Концерт кавер-группы «Кудрi» (18+).

Где и когда? 1 мая в 22:00 в гастро-пабе «Ленинград».

О чём? Крутой бэнд из Екатеринбурга поздравит тагильчан с Первомаем зажигательными хитами.

Зачем идти? Чтобы петь, веселиться и танцевать.

13. Концерт группы «Третья цифра» (18+).

Где и когда? 1 мая в 20:00 в баре «Гора».

О чём? Живой концерт местного коллектива, играющего в стиле трудового блюза и кантри.

Зачем идти? Чтобы услышать качественный тагильский блюз.

Читайте «Тагильский weekend» «Афиши МС», будьте в курсе всех значимых ивентов Нижнего Тагила! А также помните: на всех массовых мероприятиях нужно иметь при себе маску, соблюдать социальную дистанцию и приобретать билеты заранее, ведь одну площадку может посещать ограниченное число зрителей.