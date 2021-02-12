Тагильский weekend топ-13: гонки на собачьих упряжках, романтика в винотеке и мастер-классы про любовь-«моркоФФь»

О том, чем заняться с 12 по 14 февраля

Для всех влюблённых в Нижнем Тагиле подготовлено множество мероприятий, пары точно смогут выбрать себе романтик по душе. А для тех, кто ещё не нашёл вторую половинку, тоже тоже есть варианты отдыха на выходных. Рассказываем

Киноновинки

1. Комедия «Родные» (12+).

Где и когда? С 11 февраля в кинотетрах «Родина», «Красногвардеец», «Мягкий кинотеатр», «Россия».

О чём? Одним утром отец семейства решает исполнить мечту всей жизни: отправиться с родными на Грушинский фестиваль и исполнить там свою песню. Семья вынуждена смириться с желанием отца-самодура и отправиться в автопутешествие через всю Россию. В пути их ждут приключения, различные испытания и проверка отношений на прочность.

Зачем идти? Чтобы посмеяться над историей, которая может произойти только в России. Заодно оценить кинодебют певицы Монеточки.

2. Триллер «Опасный соблазн» (18+).

Где и когда? С 11 февраля в «Мягком кинотеатре».

О чём? Идеальная жизнь успешного спортивного агента летит к чертям, когда загадочная девушка-детектив впутывает его в опасное расследование убийства. Одна страстная ночь с ней меняет его жизнь навсегда.

Зачем идти? Чтобы посмотреть захватывающий фильм.

3. Мультфильм «Пончары. Глобальное закругление» (6+).

Где и когда? С 11 февраля в кинотеатрах «Родина», «Россия», «Красногвардеец», «Мягкий кинотеатр».

О чём? Пончары — милые уморительные создания. Круглые как пончики и пушистые как хомячки. Но когда двух из них вдруг затягивает петля времени, выясняется, что в будущем пончары — музейные экспонаты наряду с динозаврами. Нужно срочно изменить ход истории, и для этого они прокатятся по всем эпохам. Им всё в новинку и всё нипочём: хоть пещерные люди, хоть квадрокоптеры…

Зачем идти? Чтобы интересно провести время с семьёй и окунуться в яркий мультяшный мир.

4. Драма «Дикая парочка» (16+).

Где и когда? С 11 февраля в кинотетрах «Мягкий кинотеатр», «Россия».

О чём? Среди диких, но прекрасных пейзажей по-соседству живут Энтони и Розмари. Они просто созданы друг для друга, но наступлению их счастья всё время что-то мешает. Внезапно бойкую фантазёрку Розмари зовёт с собой в Нью-Йорк приезжий ухажёр. У мечтательного и застенчивого Энтони остаётся последний шанс, чтобы любовь всей его жизни не умчалась от него навсегда.

Зачем идти? Чтобы почувствовать атмосферу Дня всех влюблённых.

Мастер-классы

5. Мастер-класс «Мишка в технике сухое валяние из шерсти» (6+).

Где и когда? 13 февраля в 14:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (ул. Уральская, 4).

О чём? На мастер-классе за короткое время желающие создадут милого медвежонка, который станет отличным подарком для близкого человека.

Зачем идти? Чтобы сделать уютного и милого мишку.

6. Крафт-свидания для влюблённых в «АртРезиденции» (18+).

Где и когда? 14 февраля в «АртРезиденции» на старом Демидовском заводе в Черноисточинске пройдут романтические мастер-классы для пар «МоркоФФь по-Щерновски».

О чём? В программу крафт-свиданий входят мастер-классы по гончарному делу, изготовлению свечи и созданию мозаичного панно в стиле Антонио Гауди. На все свидания нужно записаться заранее по телефону 8 (966) 703-97-49 (WhatsApp). Но можно приехать после 15:00 и поучаствовать в классических групповых мастер-классах.

Зачем идти? Чтобы отдохнуть вместе с любимым человеком и воссоздать легендарную сцену из фильма “Привидение” за гончарным кругом.

Активный отдых

7. Гонки на собачьих упряжках «Оставь след» (6+).

Где и когда? 14 февраля на лыжной трассе ГЛК «Гора Белая». Соревнования среди мужчин и женщин начнутся в 13:00, а в 16:00 на старт выйдут юные спортсмены. Награждение победителей запланировано на 17:00.

О чём? Соревнования пройдут в двух дисциплинах: скиджоринг, в котором лыжник-гонщик передвигается свободным стилем по лыжной дистанции вместе с одной или двумя собаками, и нарта-спринт, в котором погонщики собак соревнуются между собой, управляя длинными санями — нартами, запряжёнными собаками.

Зачем идти? Чтобы испытать ураган эмоций на свежем воздухе.

8. День всех влюблённых на горе Долгой (16+).

Где и когда? 14 февраля в 12:00 на горе Долгой.

О чём? На празднике желающие пары поборются за звание «Мистер и Миссис гора Долгая — 2021». Также гостей ждёт фотосессия на фоне ледяного сердца. С 12:00 до 14:00 для пар будет работать бесплатный подъёмник.

Зачем идти? Чтобы День Святого Валентин запомнился надолго.

9. Массовый спуск с фонариками «Лавина» (16+).

Где и когда? 13 февраля на курорте «Гора Белая» пройдёт зрелищное событие — пятая юбилейная «Лавина». Начало программы в 19:00.

О чём? Лыжники и сноубордисты в абсолютной темноте спустятся вниз с включёнными фонариками. Но организаторы подчёркивают, что участвовать в «Лавине» могут люди, достигшие 14 лет. Также в честь Дня всех влюблённых будет действовать акция «1+1» на бассейн, беседки для пикника и прокат коньков. Абонемент на подъёмник «Три белых часа» можно будет приобрести со скидкой 50%.

Зачем идти? Чтобы прокатиться на лыжах или сноуборде в необычной обстановке.

Музыка

10. Концерт Нины Чапуриной и Александра Макарова (18+).

Где и когда? 12 февраля в 20:00 в баре «Гора» (ул. Огаркова, 2).

О чём? Молодая певица Нина Чапурина и фронтмэн группы Blues Line Александр Макаров исполнят блюз-рок.

Зачем идти? Чтобы получить большую порцию чистейшего звука и положительной энергии.

11. Концерт группы «Оставь себе» (18+).

Где и когда? 13 февраля в 20:00 в баре «Гора» (ул. Огаркова, 2).

О чём? Музыканты из Екатеринбурга исполнят в баре знаменитые каверы и свои песни в жанре рок.

Зачем идти? Чтобы послушать живую музыку.

Необычное

12. Экскурсия в музей «Солнечная береста» (6+).

Где и когда? 13 февраля в 11:00 в музее «Солнечная береста» (ул. Аганичева, 6).

О чём? Известный тагильский мастер бурачного промысла Сергей Коротченя проведёт для желающих экскурсию по своему музею. Он познакомит зрителей с экспозициями, возраст которых достигает более 100 лет. А также представит собственную коллекцию, созданную за 30 лет творческого труда. Организаторы просят заранее сообщить о своём участии в экскурсии на почту turizmnt@mail.ru .

Зачем идти? Чтобы узнать историю берестяных изделий в России.

13. Romantik в винотеке (18+)

Где и когда? 14 февраля в 18:00 в винотеке по адресу Ленина, 66 / Садовая,3.

О чём? В винотеке кависты представят желающим самые романтичные вина. В качестве гастрономии гостей ждут сыры от уральских сыроварен, мясные деликатесы, греческие оливки, паштеты и снеки. Также в этот вечер на виниле будет играть музыкант Олег Вахрушев.

Зачем идти? Чтобы добавить романтики в отношения и попробовать лучшие вина в прекрасной обстановке.

Читайте «Тагильский weekend» «Афиши МС», будьте в курсе всех значимых ивентов Нижнего Тагила! А также помните: на всех массовых мероприятиях нужно иметь при себе маску, соблюдать социальную дистанцию и приобретать билеты заранее, ведь одну площадку может посещать ограниченное число зрителей.