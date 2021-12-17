Тагильский weekend топ-13: гаражная распродажа, автоёлка и караоке в баре 

О том, чем заняться с 17 по 19 декабря

Наконец-то наступила долгожданная пятница. Это означает, что следующие два дня можно провести, не думая о работе. Предлагаем отвлечься от дел и сходить на самые классные тусовки Нижнего Тагила. Когда и куда? Читайте в еженедельной подборке «Афиши МС».

1. GARAGE SALE NT (12+).

Где и когда? 19 декабря на площадке креативного арт-кластера SAMORO.doc (Мира, 49/24). Начало в 12.00.

О чём? В Нижнем Тагиле пройдёт GARAGE SALE NT. Это уникальный формат масштабной городской ярмарки, в основе которого лежит идея разумного потребления. Тагильчане смогут продать на маркете ненужные вещи и купить нужные или просто симпатичные аксессуары и одежду. На мероприятии будут выступать различные спикеры. Елизавета Нетименко проведёт лекцию «Разумный секонд-хенд», Екатерина Третьякова расскажет про то, как стать самозанятым, Тимур Солодов — как выбрать горшок для комнатных растений.

Зачем идти? Чтобы найти себе классный недорогой подарок на Новый год.

2. Автоёлка (6+).

Где и когда? 19 декабря в 18:00 на парковке у трамплинного комплекса «Аист».

О чём? Во флешмобе смогут поучаствовать автовладельцы. Участники выстроят свои машины в форме новогодней ёлки. Цель акции — проникнуться духом любимого праздника.

Зачем идти? Чтобы почувствовать новогоднюю атмосферу и разделить её с окружающими.

3. Рождественский вечер «В ожидании Рождества» (0+).

Где и когда? 18 декабря с 13:00 до 18:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (Уральская, 7).

О чём? Гостей ждут мастер-классы по созданию новогодних сувениров и праздничный концерт. А в 16:00 состоится аукцион работ тагильских художников. К продаже будут представлены произведения живописи, графики, ювелирные изделия.

Зачем идти? Чтобы сделать или купить себе украшение для дома.

4. Мастер-класс по созданию новогодней открытки (6+).

Где и когда? 19 декабря в 15:30 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (Уральская, 7).

О чём? Участники мастер-класса создадут новогоднюю открытку «Королевский тигр». Необходимые материалы: чёрный фломастер, чёрный маркер, чёрный линер, белая бумага формата А4, крафт, линейка, белый маркер, белая гелевая ручка или белая гуашь и кисти (плоская щетина, круглая тонкая синтетика или белка).

Зачем идти? Чтобы весело провести время с ребёнком.

5. Общественный лекторий (12+).

Где и когда? 18 декабря в 14:00 в историко-краеведческом музее (Ленина, 1).

О чём? Татьяна Коваль, заведующая этнографическим комплексом Нижнетагильского музея-заповедника, расскажет о работе завода «Эмальпосуда», который сыграл важную роль в возрождении, расцвете и распространении лаковой росписи по металлу в 1970–1992 годах.

Зачем идти? Чтобы узнать историю легендарной лаковой росписи.

6. Открытие выставки «Банана Сплит» (12+).

Где и когда? 18 декабря в 18:00 в креативном арт-кластере SAMORO.doc (Мира, 49/24).

О чём? Фотограф Генри Горс из Великобритании представит в Нижнем Тагиле 344 фото. На открытии будет фуршет. Вход свободный.

Зачем идти? Чтобы вдохновиться красивыми снимками и пообщаться с профессиональным фотографом.

7. Музыкальный вечер в «Гагарин Club» (18+).

Где и когда? 18 декабря в 19:00 в «Гагарин Club» (Хохрякова, 17).

О чём? Группа «ОКЕАНиЯ» подарит тагильчанам океан современного авторского рока, драйва и энергии. Также в концерте участвуют Данил Ветошкин с программой «РАДОМИР» и группа «Теофил».

Зачем идти? Чтобы провести выходные ярко и музыкально.

8. Выступление группы «АНАНАСОВ и Ко» (18+).

Где и когда? 19 декабря в 19:00 в «Гагарин Club» (Хохрякова, 17).

О чём? Впервые в Нижнем Тагиле выступит музыкант и продюсер Гарри Ананасов. Он презентует слушателям свой новый альбом «Жизнь в стиле буги». Гостей ждёт много рока и красивых песен.

Зачем идти? Чтобы насладиться живой музыкой.

9. Вокальный вечер в баре (18+).

Где и когда? 18 декабря в 19:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? Журналистка и вокалистка Валерия Горбунова вместе с гитаристом Максом Фуром исполнят различные каверы.

Зачем идти? Чтобы насладиться классным вокалом.

10. Проект «Гора песен» (18+).

Где и когда? 17 декабря в 19:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? В этот раз на музыкальном проекте «Гора песен» выступят 10 исполнителей. Хедлайнером вечера станет популярный в Нижнем Тагиле кавер-бэнд «Объезд».

Зачем идти? Чтобы петь и танцевать.

11. Концерт «Скрипка играет рок» (12+).

Где и когда? 19 декабря в 17:00 во Дворце культуры им. И. В. Окунева (Вагоностроителей, 1).

О чём? Ансамбль скрипачей Vi-style из Екатеринбурга​ представит рок-​проект «We will rock you!». В программе — шедевры мирового​ рока в инструментальном и вокальном исполнении: хиты Scorpions, Europe, «Кино», «Би-2», Nirvana, Bon Jovi, Queen и других исполнителей. Билеты можно приобрести в кассе ТЦ «Александровский пассаж» (1-й этаж), в кассе ДК им. Окунева и на сайте gastrolint.ru.

Зачем идти? Чтобы послушать великолепное звучание скрипок.

12. Боевик «Человек-паук: Нет пути домой» (12+).

Где и когда? С 15 декабря в «Мягком кинотеатре», «Родине 3D», «России».

О чём? Впервые в киноистории Человека-паука наш дружелюбный герой разоблачён. Теперь супергеройские подвиги стали неотделимы от его обычной жизни. Когда он просит помощи у Доктора Стрэнджа, ситуация только накаляется. И Питер Паркер начинает понимать, что такое быть Человеком-пауком на самом деле.

Зачем идти? Чтобы посмотреть продолжение популярного комикса.

13. Фантастика «Матрица: Воскрешение» (16+).

Где и когда? С 15 декабря в «Мягком кинотеатре», «Родине 3D», «России», «Красногвардейце».

О чём? В двух реальностях Нео снова придётся выбирать, следовать ли за белым кроликом. Выбор, пусть и иллюзорный, всё ещё остаётся единственным путём в Матрицу или из неё, что более опасно, чем когда-либо.

Зачем идти? Чтобы посмотреть новую версию матрицы.

Читайте «Тагильский weekend» «Афиши МС», будьте в курсе значимых ивентов Нижнего Тагила! А также помните: на всех массовых мероприятиях нужно иметь при себе QR-код, паспорт и маску, соблюдать социальную дистанцию и приобретать билеты заранее, ведь одну площадку может посещать ограниченное число зрителей.