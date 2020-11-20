Тагильский weekend топ-13: Гамлет, дискотека 80-х и фестиваль урожая

О том, чем заняться с 20 по 22 ноября

Несмотря на холода, мы всё равно уверены, что у вас найдётся повод выйти из дома в ближайшие выходные. На этой неделе предлагаем сходить на спектакль о народе Севера, увидеть уникальный парк скульптуры на осеннем фестивале, а ещё послушать тагильских музыкантов на большом акустическом концерте — и это не всё! Весь список культурных активностей читайте в нашей подборке.

В мягком кресле

1. Фильм «Смертельные иллюзии» (12+).

Где и когда? С 19 ноября в кинотеатрах «Россия», «Родина 3D», «Красногвардеец» и «Мягкий кинотеатр Depo».

О чём? По сюжету знаменитые иллюзионисты братья Романовы представляют публике своё последнее совместное шоу. В первом же номере что-то идёт не так: неизвестный захватил в заложницы ассистентку во время представления. А также изменил принцип работы сложных механизмов для трюков. Теперь жизнь братьев под угрозой, но им нельзя не закончить шоу, иначе ассистентку убьют.

Зачем идти? Чтобы увидеть трюки на грани жизни и смерти.

2. Золотая маска в кино: «Гамлет» (18+).

Где и когда? 22 ноября в «Мягком кинотеатре Depo».

О чём? Авторская версия режиссёра Льва Додина известной мировой пьесы. Главную роль исполнил Данила Козловский. Додин пишет собственную версию этой пьесы, подробно изучив другие источники вокруг героя Шекспира. Краеугольным камнем становится традиционный зрительский взгляд на историю принца Датского — он больше не жертва, руки Гамлета побывали в крови не меньше всех остальных, а его жажда власти, возможно, даже сильнее.

Зачем идти? Чтобы увидеть другого Гамлета.

3. Фильм «Афера по-голливудски» (16+).

Где и когда? С 19 ноября в кинотеатрах «Россия», «Родина 3D», «Красногвардеец» и «Мягкий кинотеатр Depo».

О чём? Криминальная комедия с Робертом Де Ниро в главной роли. История о голливудском продюсере Максе Барбере, который к тому же ещё и аферист. Барбер задолжал крупную сумму главарю мафии, и теперь продюсера могут спасти только деньги, которые можно получить по страховке в случае смерти звезды фильма.

Зачем идти? Чтобы увидеть, сможет ли голливудский продюсер обмануть главного мафиози.

4. Фильм «Бег» (16+).

Где и когда? С 19 ноября в кинотеатрах «Россия», «Родина 3D» и «Мягкий кинотеатр Depo».

О чём? Чемпион Европы по лёгкой атлетике Сергей Бороздин попадает в автокатастрофу. О большом спорте можно забыть, но пережитый стресс даёт бегуну уникальную способность — видеть события из прошлого. А в это время в городе орудует жестокий маньяк, нападающий на женщин. Каждая жертва как-то связана с Сергеем, и следователь подозревает главного героя в преступлениях. Сможет ли Сергей доказать свою невиновность и найти преступника, используя свои сверхспособности?

Зачем идти? Чтобы увидеть, как бывший спортсмен сможет поймать маньяка.

5. Показ эскиза проекта «Культурная стрелка» (12+).

Где и когда? 21 ноября в 16:00 в Новом Молодёжном театре.

О чём? Показ театрального эскиза, пьесы для которого написали подростки в рамках творческой лаборатории «Культурная стрелка». На протяжении всего ноября учеников обучали основам театрального, режиссёрского и актёрского мастерства профессиональные педагоги и артисты театра. В работе над эскизом спектакля «Город, создающий облака» приняло участие шесть подростков.

Зачем идти? Чтобы оценить результаты работы юных тагильских театралов.

Зимнее чудо

6. Спектакль «Сказки Бабушки Зимы» (6+).

Где и когда? 21 ноября в 11:00 и 13:00 в Театре кукол.

О чём? Детский спектакль режиссёра-постановщика Никиты Шмитько. Зрители отправятся в волшебное приключение, где всегда зима, сказочные снеговики и чудеса от Бабушки Зимы. Спектакль расскажет о сострадании, смелости, взаимопомощи и дружбе.

Зачем идти? Чтобы увидеть одну из самых добрых постановок Театра кукол.

7. Спектакль «Морожены сказки» (6+).

Где и когда? 20 ноября в 18:00, 21 и 22 ноября 10:00 в Новом Молодёжном театре.

О чём? Камерный спектакль по сказкам русского писателя, этнографа Степана Писахова. Режиссёр постановки — студент Российского государственного института сценических искусств Илья Бабушкин. Зрители увидят забавные и ироничные сценки о жителях русского Севера, узнают о жизни и обычаях северных поморов и познакомятся с поморским диалектом русского языка.

Зачем идти? Чтобы познакомиться с необычными жителями Северной России.

8. Мастер-класс «Зимний пейзаж пастелью» (6+).

Где и когда? 22 ноября в 15:30 на Уральской, 4.

О чём? Мастер-класс по рисованию пастелью. Занятие проводит сотрудник музея Ольга Бетехтина. Участникам предлагается создать красивый зимний пейзаж.

Зачем идти? Чтобы создать зимнюю сказку.

Идём на фестиваль

9. Фестиваль «Сено-Солома» (6+).

Где и когда? 21 ноября в 14:00 в «АртРезиденции».

О чём? Фестиваль осени, урожая и красок. Главное событие фестиваля — торжественное открытие парка скульптур из сена. Также для гостей подготовили насыщенную программу: мастер-классы по керамике и мыловарению, маркет-плейс, краеведческий квест и выступление фольклорного коллектива «Счастье».

Зачем идти? Чтобы правильно проводить осень.

10. Фестиваль «Огонь наших сердец» (0+).

Где и когда? 21 ноября в 16:00 в этнопарке «Ермаково городище».

О чём? Развлекательная программа для всей семьи. Гостей приглашают на весёлую дискотеку 80-х, на которой прозвучат всем известные хиты мировой и отечественной диско-музыки. Также организаторы подготовили файер-шоу и розыгрыш подарков.

Зачем идти? Чтобы по-настоящему «зажечь» в эти выходные.

11. Презентация сборника «Молодая тагильская поэзия» в рамках фестиваля молодёжных культур (6+).

Где и когда? 21 ноября в 16:00 на Уральской, 4.

О чём? Презентация поэтического сборника молодых поэтов — участников фестиваля «Вверх по вертикали». В сборник вошли произведении 32 авторов из Нижнего Тагила и Горнозаводского округа. На презентации кураторы фестиваля расскажут о структуре и содержании сборника, а тагильские поэты прочтут свои стихи и споют песни.

Зачем идти? Чтобы познакомиться с произведениями тагильских поэтов.

Танцуй и смейся!

12. Концерт «Гора песен #7» (18+).

Где и когда? 21 ноября в 19:00 в баре «Гора».

О чём? Встреча тагильских музыкантов на очередной «Горе песен». На этот раз выступят: Василий Безбородов, Дмитрий Перов, Игорь Пашков, Георгий Ястребов, Илья Лобарев, Евгений Собин, Иван Карабанов, Антон Попов, группа Curly Brown, Ривера Келта, Сергей Шамонин.

Зачем идти? Чтобы провести время в компании хороших музыкантов.

13. Stand Up (18+).

Где и когда? 22 ноября в 19:00 в баре «Гора».

О чём? Стендап-шоу от тагильских комиков. Выступят: Максим Волков, Фёдор Пиковой, Данил Цыпушкин, Владимир Столяр, Дмитрий Ерёменко, Алекс Трубников.

Зачем идти? Чтобы посмеяться от души.

Читайте Тагильский weekend «Афиши МС», будьте в курсе всех значимых ивентов Нижнего Тагила! А также помните: на всех массовых мероприятиях нужно иметь при себе маску, соблюдать социальную дистанцию и приобретать билеты заранее, ведь одну площадку может посещать ограниченное число зрителей.