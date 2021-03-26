Тагильский weekend топ-12: «Час Земли», День театра и выставка советской кухни

О том, чем заняться с 26 по 28 марта

На улице меняется погода: тает снег и появляется слякоть, но серость марта поможет раскрасить наша еженедельная подборка самых крутых ивентов выходного дня.

Новинки в кино

1. Боевик «Годзилла против Конга» (12+).

Где и когда? С 25 марта в «Мягком кинотеатре DEPO», кинотеатрах «Родина», «Россия», «Красногвардеец».

О чём? Человечество стало виной тому, что Годзилла и Конг вынуждены сойтись в неравной схватке. Организация «Монарх», отслеживающая жизнь монстров на земле, отправляет экспедицию в неизведанные земли острова Черепа, где надеется раскрыть тайну происхождения титанов. Но кроме «Монарха» есть и другие люди, которые планируют уничтожить всех существ, плохих и хороших.

Зачем идти? Чтобы посмотреть завораживающий фильм.

2. Фантастика «Поступь хаоса» (16+).

Где и когда? С 25 марта в «Мягком кинотеатре DEPO», кинотеатрах «Родина» и «Россия».

О чём? Тодд обнаруживает загадочную девушку Виолу, потерпевшую крушение на его родной планете, где женщины давно исчезли. При этом все мужчины страдают от вируса, который называют «шум»: этот вирус необычен тем, что рядом с другим человеком совершенно невозможно утаить свои воспоминания и мысли.

Зачем идти? Чтобы интересно провести свой вечер.

3. Документальный фильм «Где ты, Адам?» (6+).

Где и когда? 28 марта в 18:30 и 30 марта в 14:30 в кинотеатре «Красногвардеец».

О чём? Документальный фильм «Где ты, Адам?» — это редкая возможность заглянуть в закрытый мир монастыря Дохиар на горе Афон, в святая святых православных, куда допускаются только мужчины. В течение четырёх лет велась съёмка жизни монахов, что является маленьким чудом и необычайным доверием к создателям фильма, ведь в монастырях действует запрет на видеосъёмку.

Зачем идти? Чтобы узнать, как живут монахи.

Идём в музей

4. «Час Земли» (0+).

Где и когда? 27 марта с 18:00 до 21:00 сразу четыря музея присоединятся к международной экологической акции «Час Земли». Чтобы стать участником одной из них, необходимо выбрать интересующий вас музей, удобное время и оставить заявку.

О чём? В историко-краеведческом музей каждые 15 минут будут стартовать экскурсии, на которых расскажут, как проводили вечера дворяне и рабочие в XIX–XX веках.

В выставочных залах музея-заповедника также каждые 15 минут будут начинаться экскурсии на тему «Какими были детские праздники в Советском Союзе в 1920–1930-х годах, и как повлияла идеология на досуг детей этого времени».

В историко-техническом музее «Дом Черепановых» в 18:00 расскажут и покажут, как проводили семейные вечера 100 лет назад. Повторная экскурсия состоится в 19:30.

А на Демидовской даче гостей научат играть в шарады, фанты и лото. Желающие сыграют в домашнем спектакле и разучат бальные танцы. Во второй половине вечера гости вызовут «дух» первого хозяина дачи.

Также тагильчане смогут поучаствовать в пешеходной экскурсии по проспекту Ленина в 18:00 и 20:00. Участники прогулки узнают, что такое доходные дома и кто их содержал, где располагался первый в городе кинотеатр, игорный клуб и самая дорогая гостиница.

Зачем идти? Чтобы необычно провести вечер и узнать много интересных фактов о родном городе.

5. Детский праздник «Красочный мир мультфильмов» (0+).

Где и когда? 27 марта в 14.00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.

О чём? На празднике гости увидят более 80 рисунков к мультфильмам, познакомятся с творчеством известных российских художников анимационного кино. В программе: экскурсия-квест, где вы узнаете, как создаются мультфильмы, и мастер-класс «Я — мультипликатор», на котором дети нарисуют свой маленький мультфильм.

Зачем идти? Чтобы узнать больше о том, как создаются мультфильмы.

6. Выставка «“Вкусная” литература: советская кухня» (6+).

Где и когда? 25 марта в 16:00 в Мемориально-литературном музее А. П. Бондина.

О чём? На выставке вы увидите поваренные книги разных лет, рукописные тетради с кулинарными рецептами, художественные книги с гастрономическими сюжетами, фотографии столовых, домашних застолий, металлическую, пластмассовую и фарфоровую посуду как атрибут разных периодов советского времени.

Зачем идти? Чтобы обогатить свой кулинарный опыт.

7. Лекция к 150-летию со дня рождения Игоря Грабаря (6+).

Где и когда? 27 марта в 15.00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.

О чём? Кандидат исторических наук Елена Устинова расскажет о творчестве и работе выдающегося русского и советского художника, реставратора, искусствоведа, теоретика искусства, создателя Всероссийского художественного научно-реставрационного центра, в котором приводились в порядок шедевры тагильского музея. Также гостям лекции покажут две работы мастера.

Зачем идти? Чтобы познакомиться с творчеством Грабаря.

8. Ткачество с нуля (6+).

Где и когда? 27 марта в Мемориально-литературном музее А. П. Бондина по адресу Красноармейская, 8 стартует серия новых мастер-классов «Ткачество с нуля»

О чём? Мастерица Елена Цыпушкина научит ткать тех, кто никогда этим не занимался. На первом занятии участники изучат основы этого искусства, затем создадут своё полотно, а после научатся вносить свои собственные изюминки в работу.

Зачем идти? Чтобы освоить новое ремесло.

Другие мероприятия

9. Праздник в театре кукол (0+).

Где и когда? Днём 27 марта в театре кукол.

О чём? В субботу, в Международный день театра, юных зрителей на входе встретят ростовые куклы. Также в честь праздника в кукольном театре будет работать фотозона, где можно будет примерить костюмы актёров. После гости смогут посетить спектакль «Синяя птица»

Зачем идти? Чтобы интересно провести выходной.

10. Мастер-класс по живописи (12+).

Где и когда? 27 марта в 15:00 по адресу Красноармейская, 77. Организаторы просят записаться заранее по телефону +7(922)218-87-05.

О чём? Желающие в спокойной обстановке нарисуют картину вечернего города, а после заберут её себе. По словам организаторов, у всех получится нарисовать красивый пейзаж, который в дальнейшем можно будет повесить на стену.

Зачем идти? Чтобы прокачать скилл в рисовании.

Живая музыка

11. Акустический концерт музыкальной группы «ТимерТау» (18+).

Где и когда? 27 марта в 20.00 в баре «Гора» по адресу Огаркова, 2.

О чём? Группа «ТимерТау» балансирует на грани поп-рока, электронной музыки и русского рока. На концерте музыканты исполнят свои лучшие песни и устроят гостям незабываемый вечер.

Зачем идти? Чтобы послушать красивую лирику.

12. Джазовый концерт Анастасии Candy (18+).

Где и когда? 27 марта в 19:00 по адресу Бажова, 9.

О чём? Как уверяют организаторы, концерт Анастасии — это идеальный вариант для романтического вечера. Певица исполнит песни в стиле лаунж и джаз и очарует публику своим голосом.

Зачем идти? Чтобы прекрасно провести вечер с любимым человеком.

Читайте «Тагильский weekend» «Афиши МС», будьте в курсе всех значимых ивентов Нижнего Тагила! А также помните: на всех массовых мероприятиях нужно иметь при себе маску, соблюдать социальную дистанцию и приобретать билеты заранее, ведь одну площадку может посещать ограниченное число зрителей.