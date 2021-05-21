Тагильский weekend топ-11: народный фестиваль, выставка Алисы Горшениной и «Форсаж» на большом экране

О том, чем заняться с 21 по 23 мая.

Дни становятся длиннее, небо — выше, а солнце — ярче. Погода так и намекает на приближение лета. Так что не сидите дома, а отправляйтесь танцевать, общаться с друзьями и узнавать новое.

На что сходить в кино?

1. Боевик «Форсаж 9» (12+).

Где и когда? С 19 мая в кинотеатрах «Россия», «Родина 3D», «Мягкий кинотеатр DEPO» и «Красногвардеец».

О чём? Доминик Торетто живёт мирной жизнью вместе со своей супругой Летти и внебрачным сыном Брайаном. Однако данная гармония нарушается, когда кибертеррористка Сайфер решает отомстить Доминику за все свои провалы, устроенные по его вине, и похищает ребёнка. Ситуация осложняется ещё и тем, что в качестве своего «ферзя» Сайфер использует профессионального наёмника Джейкоба — младшего брата Доминика.

Зачем идти? Чтобы посмотреть продолжение знаменитых уличных гонок.

2. Мультфильм «Спирит непокорный» (6+).

Где и когда? С 20 мая в кинотеатрах «Россия», «Родина 3D», «Мягкий кинотеатр DEPO» и «Красногвардеец».

О чём? Лаки Прескотт — юная бунтарка, совсем как её мама, легендарная бесстрашная наездница, которую дочь почти не помнит. После очередной шалости заботливая тётушка Кора, вырастившая девочку, отправляет её жить к отцу. Теперь всё, о чём мечтает Лаки, — вырваться на волю из крошечного сонного городка. Всё меняется, когда она знакомится со Спиритом — диким мустангом, таким же упрямым и независимым, как и она сама. После того как Спирит попадает в руки бессердечного ковбоя и его подельников, Лаки в сопровождении новых друзей отправляется в полное опасностей путешествие, чтобы его спасти.

Зачем идти? Чтобы посмотреть трогательную историю о дружбе и незатейливо провести время.

3. Комедия «Конец фильма» (18+).

Где и когда? С 20 мая в кинотеатре «Красногвардеец».

О чём? Режиссёр Митя сбегает со съёмочной площадки очередного телесериала. В этом ему помогает призрак Марчелло Мастроянни. Решение о побеге запускает цепочку событий с участием Митиных родных и близких, распутать которую сможет только ответ на вопрос о том, каким режиссёром он хочет быть: великим, талантливым или просто нормальным.

Зачем идти? Чтобы посмотреть с другой стороны на создание кино.

Что посмотреть в музее?

4. Открытие выставки Алисы Горшениной Huarealism (16+).

Где и когда? 21 мая в 17:00 в музее изобразительных искусств (Уральская, 4).

О чём? Это первая персональная выставка 27-летней художницы в главном художественном музее Нижнего Тагила. До этого были экспозиция в Доме художника и групповые выставки в музее искусств. Но в этот раз тагильчане познакомятся с творчеством Алисы в полной мере — через проекты «Уральская кома», «Русское инородное», Huarealism, проекты арт-группы Second Hand, с которой начиналось творчество художницы.

Зачем идти? Чтобы посмотреть на современное искусство и поддержать тагильчанку.

5. Мастер-класс «Солнечный конь из лыка» (6+).

Где и когда? 22 мая в 15:00 в музее изобразительных искусств (Уральская, 4).

О чём? Солнечный конь — древний символ весны, обновления, солнца и мужественности. Созданный своими руками из природных материалов, он излучает тепло, душевность и природную гармонию. На мастер-классе Ксении Баданиной все желающие смогут сделать себе собственного коня.

Зачем идти? Чтобы сделать себе красивый сувенир на память.

6. Мастер-класс «Ткачество с нуля» (6+).

Где и когда? 22 мая в 15:00 в музее А. П. Бондина ( Красноармейская, 8).

О чём? Музей вновь запускает цикл мастер-классов по шитью, которые пройдут 22 мая, 5 и 19 июня. На мастер-классе вы сможете обучиться домашнему ткачеству на картонной раме. В течение занятий вы сошьёте мини-половичок в народном стиле и салфетку в технике «браное ткачество».

Зачем идти? Чтобы сшить себе для дома красивый ковёр и салфетку.

Танцы и песни!

7. Народный фестиваль «Тагильский калейдоскоп» (0+)

Где и когда? 22 мая с 13.00 до 16.00 в парке «Народный» состоится юбилейный праздник народов России — V Народный фестиваль «Тагильский калейдоскоп».

О чём? В этом году гостей ожидает особо фееричная программа: развлекательные площадки в народном стиле, ярмарка мастеров Среднего Урала, а на сцене — полюбившиеся коллективы с творчеством разных национальностей. Изюминкой праздника станет выступление народного ансамбля «Цветень» из Кургана. Организаторы отмечают, что гости в национальных костюмах получат специальные призы.

Зачем идти? Чтобы послушать народные песни и переместиться в прошлое.

8. Рок-концерт группы «Оставь себе» (18+).

Где и когда? 22 мая в 20:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? Группа «Оставь себе» из Екатеринбурга снова приедет в Нижний Тагил, чтобы покорить слушателей своим роком. Они исполняют авторские песни, а также каверы на «Би-2», «Жуков» и «Чайф». Организаторы уверяют, что это будет драйвово и зажигательно — впрочем, как всегда у этих ребят.

Зачем идти? Чтобы спеть любимые песни в компании любителей рока.

9. Джазовый концерт (18+).

Где и когда? 21 мая в 20:30 в том же баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? Данил Ветошкин, один из самых известных саксофонистов Нижнего Тагила, выступит в баре со своими друзьями. В первой части концерта музыканты исполнят джаз, в во второй — фолк-рок.

Зачем идти? Чтобы насладится красивой музыкой.

Другое

10. Мастер-класс по изготовлению брелка (12+).

Где и когда? 22 мая в 12:00 в Центральной библиотеке (Строителей, 1а).

О чём? Центральная библиотека приглашает желающих на мастер-класс, посвящённый Дню славянской письменности. С помощью яркого фетра, ниток, иголки, синтепона, кольца и цепочки участники создадут свой неповторимый брелок в виде буквы.

Зачем идти? Чтобы сделать свой неповторимый брелок.

11. Онлайн-экскурсия «Тайны Лисьей горы» (12+).

Где и когда? 21 мая в 16:00 Центр развития туризма Нижнего Тагила проведёт онлайн-трансляцию экскурсии «Тайны Лисьей горы» в своих соцсетях.

О чём? Слухи и городские легенды о Лисьей горе передаются из поколения в поколение. Будто бы есть там подземный ход и мистическая пещера на склоне горы, а небольшую рощицу из берёз и тополей, растущую на восточном склоне, облюбовали НЛО. На экскурсии вы узнаете, откуда взялось само название — Лисья, это гора или вулкан и зачем была построена башня на горе.

Зачем идти? Чтобы узнать историю главной достопримечательности города.

Читайте «Тагильский weekend» «Афиши МС», будьте в курсе всех значимых ивентов Нижнего Тагила! А также помните: на всех массовых мероприятиях нужно иметь при себе маску, соблюдать социальную дистанцию и приобретать билеты заранее, ведь одну площадку может посещать ограниченное число зрителей.