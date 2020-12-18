Тагильский weekend топ-11: готовим подарки к Новому году, слушаем альпийский йодль и танцуем под латиноамериканские ритмы

О том, чем заняться с 18 по 20 декабря

Середина декабря — время упаковывать подарки, составлять списки приятных дел на новогодние каникулы и набираться сил перед последними днями года. Как всё успеть, рассказываем в нашей традиционной пятничной подборке.

До встречи в кинотеатре

1. Комедия «Обратная связь» (16+).

Где и когда? С 17 декабря в кинотеатрах «Россия», «Родина 3D», «Мягкий кинотеатр DEPO».

О чём? Свежая комедия от «Квартета И», которая является продолжением успешной картины «Громкая связь». В новом фильме знакомые зрителям герои собираются вместе 31 декабря в загородном доме, чтобы весело встретить Новый год.

Зачем идти? Чтобы посмеяться и поразмышлять над важными темами.

2. Комедия «Реальные пацаны против Зомби» (16+).

Где и когда? С 17 декабря в кинотеатрах «Россия», «Родина 3D», «Мягкий кинотеатр DEPO» и «Красногвардеец».

О чём? Герои популярного ТВ-сериала сталкиваются с неизбежным — зомби-апокалипсисом, который добрался до Перми. После непродолжительной паники суровые уральцы возвращаются к привычной жизни, ходят в кафе, занимаются бизнесом, строят планы на будущее и пытаются своими силами очистить город от зомби.

Зачем идти? Чтобы посмотреть на «реальных пацанов» на большом экране.

3. Мультфильм «Творцы снов» (6+).

Где и когда? С 17 декабря в кинотеатрах «Россия», «Родина 3D», «Мягкий кинотеатр DEPO».

О чём? Маленькая Нина получает чудесную способность создавать сновидения других людей. Попав в волшебную страну Снов, она встречается с её необычными обитателями, заводит новых друзей и учится превращать сны в реальность.

Зачем идти? Чтобы окунуться в страну грёз.

4. Встреча клуба «Киногурман» (6+).

Где и когда? 18 декабря в 18:00 в кинотеатре «Красногвардеец».

О чём? Любители качественного кино вместе с ведущей клуба Ириной Бакуменко обсудят новый российский фильм для всей семьи «Про Лёлю и Миньку» (6+). Фильм снят по рассказу Михаила Зощенко, который был не только замечательным писателем-сатириком, но и прекрасным детским писателем.

Зачем идти? Чтобы вспомнить детство и лучше понять сегодняшних детей.

5. Видеотрансляция балета «Щелкунчик» (6+).

Где и когда? 20 декабря в 15:00 в «Мягком кинотеатре DEPO».

О чём? Прямая трансляция балета «Щелкунчик» из Большого театра. .

Зачем идти? Чтобы увидеть главную рождественскую сказку во всей красе.

Хочу в музей

6. Выставка «Фарфоровый путь» (6+).

Где и когда? С 18 декабря в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.

О чём? В экспозиции представлены изделия Богдановичского фарфорового завода из коллекции краеведческого музея Богдановича. Тагильчане увидят 104 экспоната: посуду с разными видами росписи и мелкую пластику.

Зачем идти? Чтобы увидеть продукцию славящегося на всю страну фарфорового завода, который закрылся в 2010 году.

7. Интерактивное мероприятие «Новогодние забавы» (6+).

Где и когда? 19 декабря в 13:00 в музее-усадьбе «Демидовская дача».

О чём? Распорядительница господского дома Агриппина Евграфьевна и её помощница Матрёна расскажут, как готовились к встрече главных зимних праздников 100 лет назад. Вы узнаете, как праздновали Новый год в XIX веке и какие кушанья подавались на стол, поиграете в старинные салонные игры и распишете ёлочные игрушки.

Зачем идти? Чтобы узнать больше о самом добром празднике.

8. Серия мастер-классов «Мастерская Деда Мороза» (8+).

Где и когда? 20 декабря с 13:00 до 17:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.

О чём? Вторая часть серии предновогодних мастер-классов. Гости создадут игрушку бычка в технике сухого валяния, сувениры из мягкой полимерной глины, гирлянду из фетра и напишут новогодний натюрморт пастелью.

Зачем идти? Чтобы получить яркие эмоции и сделать своими руками подарки для друзей и близких.

9. Фестиваль «Хаски в касках» (3+).

Где и когда? 19 декабря с 14:00 до 17:00 в «АртРезиденции» в Черноисточинске.

О чём? На фестивале новогодних забав гости смогут покататься на хаски, принять участие в бумажном бое, послушать альпийский йодль, поводить хороводы вокруг ёлочки со Снегурочкой и принять участие в увлекательных творческих занятиях.

Зачем идти? Чтобы почувствовать атмосферу праздника.

Отдохнём в баре

10. Концерт группы Dessert (18+).

Где и когда? 19 декабря в 19:00.

О чём? Кавер-группа из Екатеринбурга растопит тагильский лёд зажигательными хитами на все времена: Roxette, Sting, Red Hot Chili Peppers, Zivert, Loboda, Dua Lipa, «Звери».

Зачем идти? Чтобы танцевать и веселиться.

11. Проект «Хочу и рифмую» (18+).

Где и когда? 20 декабря в 18:00.

О чём? Участники поэтического баттла прочтут стихи, связанные с зимой и Новым годом.

Зачем идти? Чтобы вдохновиться высокой поэзией.

Читайте «Тагильский weekend» «Афиши МС», будьте в курсе всех значимых ивентов Нижнего Тагила! А также помните: на всех массовых мероприятиях нужно иметь при себе маску, соблюдать социальную дистанцию и приобретать билеты заранее, ведь одну площадку может посещать ограниченное число зрителей.