Тагильский weekend топ-11: анимационный шедевр, беседы с Алисой Горшениной и американский джаз 

О том, чем заняться с 22 по 24 января

Морозы крепчают, но это не беда, ведь в выходные мы будем согреваться качественным кино и спектаклями, творческими мастер-классами, интересными лекциями и шикарной музыкой. А уже на следующей неделе синоптики обещают нам потепление…

Во все глаза

1. Мультфильм «Душа» (6+).

Где и когда? С 21 января в кинотеатрах «Россия», «Родина 3D», «Мягкий кинотеатр DEPO» и «Красногвардеец».

О чём? Новый мультфильм студии Pixar, который уже получил массу положительных откликов критиков. Главный герой — талантливый пианист и школьный учитель музыки Джо Гарднер — готовится к выступлению в составе легендарной группы в самом знаменитом джаз-клубе Нью-Йорка. Но один неверный шаг переносит его с улиц шумного города за пределы нашего мира — в удивительное, незнакомое ему место, где новые человеческие души обретают характер, интересы и таланты перед отправкой на Землю. В попытках вернуться к своей привычной жизни Джо приходится объединиться с душой-всезнайкой по имени Двадцать Два, которая никогда не понимала всей притягательности человеческого существования и не стремится попасть в наш мир. Отчаянно пытаясь показать своей напарнице все прелести жизни на Земле, Джо неожиданно для себя находит ответы на самые важные вопросы.

Зачем идти? Чтобы увидеть новый шедевр от создателей «Головоломки» и «Вверх».

2. Комедия «День города» (16+).

Где и когда? С 21 января в кинотеатрах «Россия», «Родина 3D», «Мягкий кинотеатр DEPO».

О чём? Приезд президента — очень ответственное мероприятие для любого провинциального города. На любом этапе подготовки что-то может пойти не так. Но никто в провинциальном городке Любякино не ожидал, что не так пойдёт всё.

Зачем идти? Чтобы отвлечься от ежедневных забот.

3. Триллер «Девушка, подающая надежды» (18+).

Где и когда? С 21 января в кинотеатрах «Россия», «Родина 3D», «Мягкий кинотеатр DEPO».

О чём? Кассандра — красивая, невероятно умная и подающая большие надежды студентка престижного университета. Казалось, её будущее предопределено, но одно трагическое событие меняет всё. Теперь она ведёт двойную жизнь и уверена, что нет ничего соблазнительнее, чем месть.

Зачем идти? Чтобы окунуться в загадочную историю с талантливой Кэри Маллиган в главной роли.

4. Триллер «Птица в клетке. Заражение» (16+).

Где и когда? С 21 января кинотеатрах «Россия», «Родина 3D», «Мягкий кинотеатр DEPO».

О чём? В 2024 году мир находится во власти опасного вируса. Заражённых силой забирают из домов и отправляют в карантинные лагеря. У курьера Нико редкий иммунитет к болезни, и он свободно передвигается по городу. Когда его девушка Сара заражается, Нико понимает, что за ней уже выехали военные и у него есть считаные часы, чтобы спасти возлюбленную.

Зачем идти? Чтобы поразмышлять, какое будущее ждёт человечество.

5. Спектакль «Маленький принц» (12+).

Где и когда? 22 января в 18:30, 23 и 24 января в 14:00 в Новом Молодёжном театре.

О чём? Постановка по мотивам философской сказки-притчи Антуана де Сент-Экзюпери. Это спектакль про мир глазами ребёнка, про типы одиночества, про познание самого себя и, конечно, про любовь, дружбу, ответственность, истину и пустоту. Московский режиссёр Алексей Тишура наполнил сказку музыкой, и благодаря современному ритму она стала ещё актуальней.

Зачем идти? Чтобы погулять по красивой планете в компании самого известного мечтателя.

Творческие выходные

6. Мастер-класс «Валенки в технике мокрое валяние» (6+).

Где и когда? 23 января в 15:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.

О чём? В технике мокрое валяние участники создадут сувенирные валенки, которые могут стать ёлочным украшением или дополнят подарок.

Зачем идти? Чтобы продлить новогоднее настроение.

7. Встреча с тагильской художницей Алисой Горшениной (3+).

Где и когда? 24 января в 15:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.

О чём? Известная далеко за пределами Нижнего Тагила художница расскажет о своём творчестве и порассуждает о роли современного искусства в жизни общества.

Зачем идти? Чтобы познакомиться с талантливой молодой художницей.

8. Лекция «Город, который выжил» (12+).

Где и когда? 23 января в 14:00 в Историко-краеведческом музее.

О чём? Встреча в рамках проекта музея-заповедника «Общественный лекторий 180». Разговор будет посвящён 76-летию снятия блокады Ленинграда. Мария Габтрахманова, научный сотрудник музея-заповедника, расскажет о жизни в осаждённом городе, о его защитниках и о тагильчанах — участниках прорыва блокады.

Зачем идти? Чтобы окунуться в историю.

9. Мастер-класс «Пряничный домик» (6+).

Где и когда? 24 января в 15:30 в Нижнетагильском музее искусств.

О чём? Гости нарисуют линером и акварельными красками яркий пряничный домик. Но сначала каждый придумает свой «вкусный» эскиз.

Зачем идти? Чтобы узнать, что общего у кондитера и художника.

Про музыку и стихи

10. Концерт певицы Elina (18+).

Где и когда? 23 января в 20:00 в баре «Гора».

О чём? Артистка, которая поёт джаз и рок, сама пишет музыку и покоряет бары США своей программой. В уютном баре за углом она выступит в компании саксофониста.

Зачем идти? Чтобы удивиться тому, что Нижний Тагил и Нью-Йорк не так уж и далеки.

11. Проект «Хочу и рифмую» (18+).

Где и когда? 24 января в 18:00 в баре «Гора».

О чём? Очередной поэтический батлл, в котором на этот раз выступят артисты Нового Молодёжного театра.

Зачем идти? Чтобы почувствовать себя поэтом.

Читайте «Тагильский weekend» «Афиши МС», будьте в курс всех значимых ивентов Нижнего Тагила! А также помните: на всех массовых мероприятиях нужно иметь при себе маску, соблюдать социальную дистанцию и приобретать билеты заранее, ведь одну площадку может посещать ограниченное число зрителей.