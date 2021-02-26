Тагильский weekend топ-10: «Том и Джерри» на больших экранах, ретродискотека и музыкальный концерт в стиле кантри

О том, чем заняться с 26 по 28 февраля

Всю прошедшую неделю на улице стояли морозы и тагильчанам приходилось проводить свои вечера дома. Но в уик-энд синоптики обещают потепление, поэтому пользуемся возможностью и проводим выходные весело и познавательно! Куда можно сходить, рассказываем в нашей подборке.

Сидя в кресле

1. Комедия «Том и Джерри» (6+).

Где и когда? С 25 февраля в кинотеатрах «Красногвардеец», «Мягкий кинотеатр», «Родина», «Россия».

О чём? Кайла, работница престижного отеля, где обитает мышонок Джерри, рискующий нарушить ход дорогой свадьбы, нанимает уличного кота Тома, чтобы разобраться с наглым грызуном. Но решить эту проблему не так-то просто.

Зачем идти? Чтобы посмеяться над любимыми персонажами из детства.

2. Драма «Друзья навсегда» (18+).

Где и когда? С 25 февраля в «Мягком кинотеатре».

О чём? Узнав о том, что его неизлечимо больной жене осталось жить полгода, мужчина принимает помощь и поддержку от лучшего друга, который приезжает погостить. Однако его вклад в жизнь семьи оказывается намного больше, чем можно было представить.

Зачем идти? Чтобы поплакать вместе с героями трагической истории.

3. Драма «Пугало» (16+).

Где и когда? С 25 февраля в «Красногвардейце».

О чём? Главная героиня — знахарка, отшельница, юродивая. Ей немного за сорок. Она не брезгует алкоголем. Ей на себя давно наплевать. Все сторонятся и боятся её, но тайком по ночам спешат к ней домой, ведь только она может избавить их от болезней. А для неё это проклятие, она каждый раз клянётся, что не будет больше помогать людям, но каждый раз не может им отказать. Она знает, что дар когда-нибудь её погубит, но продолжает быть для людей единственным шансом на спасение.

Зачем идти? Чтобы понять, за что картина получила главный приз «Кинотавра».

4. Спектакль «Морожены сказки» (6+).

Где и когда? 27 февраля в 11:00 в Новом Молодёжном театре.

О чём? Действие этого пронзительного спектакля разворачивается за полярным кругом, в стране вечного льда, где замерзают герои затерянной экспедиции. Они шутят, балагурят и нещадно врут, описывая быт и нравы своего родного Архангельского края в конце XIX — начале XX века.

Зачем идти? Чтобы познакомиться с обычаями жителей Северной России.

В музей вместе

5. Квест-экскурсия по выставке «О, Гавана! Транзит...» (6+).

Где и когда? 27 февраля в 12:00 в музее изобразительных искусств на Уральской, 7.

О чём? В последние выходные февраля тагильчане смогут насладиться произведениями русских художников и стать участниками выставочного проекта, который стартовал в Нижнем Тагиле, а финиширует на Кубе. Сотрудники музея проведут квест-экскурсию по выставке, а после посетители смогут сходить на мастер-класс, где желающие нарисуют портрет Фиделя Кастро, кубинского революционера, или другого политического деятеля.

Зачем идти? Чтобы увидеть Кубу глазами русских художников. Отметим, что это последняя неделя, когда можно посетить выставку.

6. Встреча клуба «Тагильский родовед» (12+).

Где и когда? 27 февраля в 14:00 в историко-краеведческом музее (Ленина, 1).

О чём? Клуб «Тагильский родовед» приглашает всех, кто интересуется историей своей семьи, на первое в этом году заседание. В программе — встреча с краеведом Вячеславом Грузманомовым, который расскажет об эвакуации узбеков в годы Великой Отечественной войны. После родовед Людмила Шурупова представит своё исследование на тему «История и значение фамилии Бауров». В завершении участники посетят выставку музея-заповедника «Французские каникулы Павла Сурикова».

Зачем идти? Чтобы узнать много нового про население Нижнего Тагила.

7. Мастер-класс «Конструирование косоклинного сарафана» (6+).

Где и когда? 27 февраля в 15:00 в музее истории подносного промысла (Тагильская, 24).

О чём? В XIX веке в каждой губернии имелись свои особенности кроя сарафана. Наиболее распространённым на Урале был косоклинный сарафан, который отражал идеал красоты русской женщины. Как шили сарафан, почему он получил такое название? Ответы на эти вопросы можно узнать на лекции, после которой желающие сконструируют на мастер-классе свой сарафан в масштабе 1:10.

Зачем идти? Чтобы узнать об истории уральского сарафана.

Танцы и музыка

8. Ретровечеринка «Капсула времени» (16+).

Где и когда? 27 февраля в 16:00 в культурном центре «Дом Окуджавы» (Карла Маркса, 20а).

О чём? На закрытой вечеринке молодым людям предлагают прожить пару часов в 60-х годах прошлого века. Девушкам нужно надеть платье в горошек, а мужчинам облачиться в узкие брюки и яркие рубахи. Приветствуются советские атрибуты в виде комсомольских значков и пионерских галстуков. Участников ждут конкурсы, песни того времени и согревающий глинтвейн. Вечеринка заявлена как закрытое мероприятие, поэтому необходимо заранее подать заявку на участие по телефону +7(902)276-72-31 (Анастасия) или в личных сообщениях группы «ВКонтакте».

Зачем идти? Чтобы окунуться в атмосферу «свингующих шестидесятых».

9. Концерт группы Double Scotch (18+).

Где и когда? 26 февраля в 20:00 в баре «Гора» (Огаркова,2).

О чём? Double Scotch — это настоящая кантри-музыка. По словам музыкантов, те песни, которые они играют, звучат на радиостанциях юга Соединённых Штатов. Группа исполняет каверы на песни многих известных кантри-исполнителей: Блейка Шелтона, Люка Брайана, Джона Денвера и других. В пятницу музыканты приедут из Екатеринбурга в Нижний Тагил, чтобы исполнить лучшие кантри-хиты.

Зачем идти? Чтобы познакомиться с настоящей кантри-музыкой.

10. Концерт «Оркестр в шкафу» (12+).

Где и когда? 27 февраля в 17:00 в Нижнетагильской филармонии (Ленина, 31).

О чём? Органный концерт для всей семьи. Слушатели познакомятся с устройством органа и его близкими родственниками. Специальной гостьей концерта станет «бабушка» органа — флейта. В нём прозвучат произведения для солирующих духовых инструментов и сочинения для органа.

Зачем идти? Чтобы познакомиться с королём музыкальных инструментов.

Читайте «Тагильский weekend» «Афиши МС», будьте в курсе всех значимых ивентов Нижнего Тагила! А также помните: на всех массовых мероприятиях нужно иметь при себе маску, соблюдать социальную дистанцию и приобретать билеты заранее, ведь одну площадку может посещать ограниченное число зрителей.