Тагильский weekend топ-10: погружаемся в тайны планеты, отмечаем День кукольника и смотрим лучшие российские мультфильмы

О том, чем заняться в каникулы с 19 по 21 марта

В городе становится теплее и даже самые заядлые домоседы начинают «оттаивать». Если вы тоже вышли из зимней спячки и раздумываете, чем бы заняться в выходные – вот вам 10 поводов выйти из дома.

А что там в кино?

1. Драма «Снега больше не будет» (18+).

Где и когда? С 18 марта эксклюзивно в кинотеатре «Красногвардеец».

О чём? Главный герой Женя был в Чернобыле в момент аварии. Возможно, из-за нее он обрел особые способности. Сейчас он – успешный массажист, который лечит не только тело, но и душу. Богатые клиенты доверяют ему свои тревоги, переживания и сокровенные секреты. Одинокие и несчастные, несмотря на своё богатство, люди спешат на массаж, чтобы услышать, как жить дальше.

Зачем идти? Чтобы увидеть польскую картину о катастрофе на Чернобыльской АЭС.

2. Семейная комедия «Пальма» (6+).

Где и когда? С 18 марта в кинотеатрах «Россия», «Родина 3D», «Мягкий кинотеатр DEPO» и «Красногвардеец».

О чём? Овчарка по кличке Пальма вынужденно расстается с хозяином, который улетает заграницу. Пальма прячется в аэропорту и каждый день встречает самолеты в надежде, что хозяин вернулся. 9-летний Коля потерял маму и переехал к отцу-пилоту, которого почти не знает. Пальма становится для мальчика родственной душой и лучшим другом. А отцу Коли, летчику Лазареву, предстоит заслужить доверие и любовь сына, сделав нелёгкий выбор между карьерой и семьёй. И найти способ не разлучить друзей, когда за Пальмой однажды возвращается хозяин.

Зачем идти? Чтобы оценить новый русский фильм об умном четвероногом друге.

3. Мультфильм «Айнбо. Сердце Амазонии» (6+).

Где и когда? С 18 марта в «Мягком кинотеатре DEPO».

О чём? Бесстрашная Айнбо родилась и выросла в таинственных амазонских джунглях. Узнав, что её родному посёлку грозит опасность, она отправляется за помощью в компании удивительных зверей. Их ждёт восхождение к пылающему вулкану, встреча с могущественным духом Амазонии и схватка с мифическим чудовищем.

Зачем идти? Чтобы открыть для себя перуанскую анимацию.

4. Всероссийский Фестиваль анимационного кино «Суздаль» (0+).

Где и когда? С 17 по 21 марта в кинотеатре «Красногвардеец».

О чём? Кинотеатр «Красногвардеец» снова принимает Всероссийский фестиваль анимационного кино «Суздаль 2021». Показы новейших мультфильмов от профессионалов и начинающих аниматоров пройдут в малом зале кинотеатра. Вход свободный. Расписание можно посмотреть здесь.

Зачем идти? Чтобы увидеть лучшие мультфильмы, созданные российскими мультипликаторами.

Знаковый день

5. День кукольника (6+).

Где и когда? 20 марта в 15:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств на Уральской, 4.

О чём? Музей приглашает интересно отпраздновать Международный день кукольника. На выставке художника Евгения Бабушкина «Живописный мир художника» выступит фольклорный ансамбль «Тагильская слобода» со спектаклем «Вертепное действо». После представления гости создадут из бумаги кукол для теневого театра и попробуют сыграть свою сказку.

Зачем идти? Чтобы почувствовать себя кукольником.

6. Всемирный день воды (6+).

Где и когда? 20 марта в 13:00 в музее природы и охраны окружающей среды.

О чём? Это традиционный экологический праздник для всей семьи, который ежегодно проводит музей природы. Для гостей подготовили мастер-классы, интерактивные игры, квесты и фотозоны. На этом праздники вы узнаете об образовании минералов на морском дне, об удивительных качествах воды, о многообразии подводного мира уральских рек и озёр.

Зачем идти? Чтобы узнать много нового о нашей планете.

Музыка в сердце

7. Концерт «Встречаем Весну!» (6+).

Где и когда? 21 марта в 12:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.

О чём? Вы познакомитесь с творчеством современных детских композиторов в исполнении воспитанников студии эстрадного вокала «Smile» Дома детского творчества Тагилстроевского района. Также в программе примут участие семейный дуэт Антон и Мария Поповы и Демьян Серебренников.

Зачем идти? Чтобы приблизить весну.

8. Концерт «День рождения Баха» (6+).

Где и когда? 21 марта в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.

О чём? Концерт органной музыки в рамках фестиваля «Мой Бах», который филармония проводит впервые. Слушатели познакомятся с известными произведениями великого композитора в исполнении скрипача из Екатеринбурга Дмитрия Пейселя и тагильских музыкантов – органистки Натальи Ворониной и флейтиста Александра Ларионова.

Зачем идти? Чтобы ещё раз убедиться в гениальности Иоганна Себастьяна Баха.

9. Концерт Ксении Мартинез (18+).

Где и когда? 19 марта в 20:00 в баре «Гора».

О чём? Очаровательная тагильчанка Ксения Мартинез порадует слушателей нежным соулом и попом. А после концерта диджеи Нижнего Тагила проведут благотворительную вечеринку –

все средства с продажи билетов пойдут в помощь воспитанникам детского дома № 2.

Зачем идти? Чтобы здорово провести время и помочь детям.

10. Концерт Well Dance Band (18+).

Где и когда? 20 марта в 22:00 в гастропабе «Ленинград».

О чём? Екатеринбургская кавер-группа Well Dance Band привезёт в Нижний Тагил бодрый русский рок и узнаваемые хиты всех времён.

Зачем идти? Чтобы петь и танцевать.

Читайте «Тагильский weekend» «Афиши МС», будьте в курсе всех значимых ивентов Нижнего Тагила! А также помните: на всех массовых мероприятиях нужно иметь при себе маску, соблюдать социальную дистанцию и приобретать билеты заранее, ведь одну площадку может посещать ограниченное число зрителей.