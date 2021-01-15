Тагильский weekend топ-10:  отмечаем день рождения The Beatles, наслаждаемся игрой гитаристов-виртуозов и погружаемся в творчество

О том, чем заняться с 15 по 17 января

Первая рабочая неделя пролетела незаметно, и если душа требует продолжения праздника, то удовлетворить её порывы получится уже в эти выходные. Тагильские культурные и развлекательные площадки порадуют разнообразием интересных событий. Каких? Рассказываем в нашей пятничной подборке!

Киноманам

1. Боевик «Чудо-Женщина: 1984» (12+).

Где и когда? С 14 января в кинотеатрах «Россия», «Родина 3D», «Мягкий кинотеатр DEPO».

О чём? Диана, та самая Чудо-женщина, борется с мелким криминалом и работает в музее Смитсоновского института. Однажды она знакомится с новой коллегой Барбарой, которой поручено изучить новые артефакты. Среди древних предметов оказывается загадочный кристалл, который исполняет желания. Так к Диане внезапно возвращается умерший возлюбленный Стив, а застенчивая и неуклюжая Барбара обретает невероятную силу, сноровку и привлекательность. Но за волшебным кристаллом охотится ещё и бизнесмен Максвелл Лорд, который мечтает стать самым могущественным человеком в мире.

Зачем идти? Чтобы узнать продолжение супергеройской истории.

2. Комедия «Не лечи меня» (16+).

Где и когда? С 14 января в кинотеатрах «Россия», «Родина 3D», «Мягкий кинотеатр DEPO».

О чём? Илья работает хирургом-травматологом в больнице. В переходе он спасает жизнь мужчине, который пытается получить от хирурга компенсацию за сломанные рёбра. Это меньшая из бед врача. Спасая жизнь одной из пациенток, Илье приходится жениться на ней. Имея благие намерения, главный герой скрывает сына чиновника в больнице, чтобы выбить новейшее оборудование, но когда обман раскрывается, Илью выгоняют с работы и лишают лицензии. В водовороте событий молодой врач не теряет чувство юмора и уверенности в своих силах и бросает вызов всем неприятностям назло своим врагам.

Зачем идти? Чтобы посмеяться над приключениями героя Ивана Янковского.

3. Мультфильм «Говард и Подводное королевство» (6+).

Где и когда? С 14 января в кинотеатрах «Красногвардеец» и «Мягкий кинотеатр DEPO».

О чём? Молодой Говард Лавкрафт отправляется в Подводное королевство, чтобы найти три мистических дневника своего отца и спасти свою семью. Ему предстоит пережить немало пугающих приключений, пройти сквозь море трудностей.

Зачем идти? Чтобы погрузится в увлекательное мистическое путешествие.

Влюблённым в арт

4. Мастер-классы от тагильских художниц (6+).

Где и когда? 17 января в 15:00 и в 15:30 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.

О чём? В 15:00 состоится мастер-класс Ларисы Шаповаловой «Растительные мотивы в смешанной технике». Занятие пройдёт на новой выставке «Цветок. Арт-истории красоты», в которой принимают участие работы художницы. А в 15:30 гости музея создадут зимний магнит в технике скетчинга.

Зачем идти? Чтобы посвятить день творчеству.

5. Вечер памяти Николая Рубцова «Тихая моя Родина» (12+).

Где и когда? 16 января в 16:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.

О чём? Вечер посвящён 85-летию со дня рождения российского поэта Николая Рубцова. Гости смогут погрузиться в отечественное искусство 1960-х годов, познакомиться с пейзажами тагильских художников и услышать стихи выдающегося автора ХХ века Николая Рубцова. Их прочтут заслуженные артисты России Лариса Чехута и Владимир Вейде.

Зачем идти? Чтобы насладиться гармонией искусства и поэзии.

6. Щерновские выходные (3+).

Где и когда? 16 января с 12:00 до 17:00 в «АртРезиденции» в Черноисточинске.

О чём? Гостей ждут экскурсии в музей наличников и по окрестностям посёлка, мастер-классы по лепке из глины, по созданию свечи, по росписи медового пряника, по мыловарению. В 16:00 детский театр «Ку-кушка» и фольклорный̆ коллектив «Счастье» покажут музыкально-театрализованное шоу «Рождественские вечёрки».

Зачем идти? Чтобы ещё раз погрузиться в новогоднее волшебство.

Музыкальным

7. День The Beatles (12+).

Где и когда? 16 января в 13:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.

О чём? Любители творчества ливерпульской четвёрки услышат известные песни легендарной группы в исполнении тагильских музыкантов и интересные факты из биографии битлов. А ещё любой желающий сможет поучаствовать в пленэре.

Зачем идти? Чтобы насладиться любимыми песнями легендарных The Beatles.

8. Концерт Василия Безбородова (18+).

Где и когда? 15 января в 20:00 в баре «Гора».

О чём? Тагильский музыкант-виртуоз исполнит на 12-струнной гитаре свои произведения.

Зачем идти? Чтобы услышать новое звучание знакомого инструмента.

9. Концерт группы Jalla (18+).

Где и когда? 16 января в 19:00 в баре «Гора».

О чём? Этот коллектив горячо любим тагильской публикой, и на их концертах всегда ажиотаж. Нынешний концерт должен быть ударным, ведь он должен был состояться ещё в декабре прошлого года, и фанаты заждались.

Зачем идти? Чтобы потанцевать под латиноамериканские мотивы.

10. Концерт «Гитарная суббота» (16+).

Где и когда? 16 января в 19:00 в кафе «Старый Тбилиси».

О чём? Тагильские гитаристы Дмитрий Перов, Антон Попов, Георгий Ястребов, Василий Безбородов и Игорь Пашков порадуют слушателей своим творчеством. Апофеозом вечера станет стендап-выступление Ксении Шамсутдиновой.

Зачем идти? Чтобы провести вечер в компании друзей.

Читайте «Тагильский weekend» «Афиши МС», будьте в курсе всех значимых ивентов Нижнего Тагила! А также помните: на всех массовых мероприятиях нужно иметь при себе маску, соблюдать социальную дистанцию и приобретать билеты заранее, ведь одну площадку может посещать ограниченное число зрителей.