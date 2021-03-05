Тагильский weekend топ-10: капризная принцесса, японская весна и праздник цветов 

О том, чем заняться с 6 по 8 марта

Первыми весенними выходными нужно обязательно наслаждаться: смаковать каждый лучик солнца, встречаться с друзьями и посетить пару-тройку концертов и мастер-классов. По двум последним пунктам вас сориентирует традиционная подборка «Афиши МС».

Во все глаза

1. Комедия «Пара из будущего» (12+).

Где и когда? С 4 марта в кинотеатрах «Россия», «Родина 3D» и «Красногвардеец».

О чём? События фильма развиваются в недалёком будущем, в 2040 году. Евгений и Александра 20 лет в браке. Развестись у них не получается, поскольку в будущем расторжение брака — очень дорогая услуга. Но судьба даёт им шанс: Евгений и Александра попадают в прошлое, в тот самый день 20 лет назад, когда влюблённый и юный Женя сделал предложение прелестной Саше. Теперь пара из будущего хочет разлучить самих себя в молодости, но это будет непросто.

Зачем идти? Чтобы увидеть новую комедию с Сергеем Буруновым и Марией Ароновой.

2. Мультфильм «Райя и последний дракон» (6+).

Где и когда? С 4 марта в кинотеатрах «Россия», «Родина 3D», «Мягкий кинотеатр DEPO» и «Красногвардеец».

О чём? Отважная воительница Райя живёт в сказочном королевстве Кумандра. Она собирает команду единомышленников для того, чтобы отыскать последнего оставшегося в мире дракона и с его помощью вернуть надежду на победу над могущественным врагом.

Зачем идти? Чтобы отправиться в новое волшебное приключение от Disney.

3. Спецпоказ фильма «Северный ветер» (18+).

Где и когда? 7 марта в 15:50 в кинотеатре «Красногвардеец».

О чём? Последний сеанс нового фильма Ренаты Литвиновой, который высоко оценили критики и зрители. Кинотеатр «Красногвардеец» единственный в Нижнем Тагиле показал авторскую картину и не прогадал — все дни проката на сеансы было не достать билеты. Поэтому в кинотеатре решили сделать спецпоказ.

Зачем идти? Чтобы успеть посмотреть красивую сказку Литвиновой на большом экране.

4. Региональный фестиваль «Япония на Урале. Весна 2021» (16+).

Где и когда? 6 марта с 11:30 в кинотеатре «Красногвардеец».

О чём? В программе фестиваля — подборка из трёх фильмов, произведённых в Японии и участвовавших в показах различных международных кинофестивалей. Фильмы будут показаны на оригинальном языке с русскими субтитрами. Познакомиться с расписанием сеансов можно на сайте кинотеатра.

Зачем идти? Чтобы познакомиться с удивительным японским кинематографом.

5. Премьера «Сказка о капризной Принцессе и Короле лягушек» (6+).

Где и когда? 6 и 7 марта в 11:00 и 14:00 в Нижнетагильском театре кукол.

О чём? Поучительную сказку о принцессе, которая целыми днями любовалась своим отражением в зеркале, поставил режиссёр из Санкт-Петербурга Пётр Васильев. В красочной музыкальной постановке актёры работают с куклами и живым планом: выполняют акробатические трюки, танцуют, поют, музицируют на гавайской гитаре укулеле, шестигранной гармошке и разновидности ксилофона — глокеншпиле.

Зачем идти? Чтобы узнать, что плохого в любви девушек к зеркалам.

Пойдём в музей

6. Творческая встреча с актёрами Нижнетагильского драматического театра (12+).

Где и когда? 6 марта в 15:00 в музее-усадьбе «Демидовская дача».

О чём? Творческая встреча в рамках совместного проекта музея-заповедника и театра, приуроченного к 75-летию тагильской драмы. Артисты Сергей Зырянов, Алексей Карпов, Дмитрий Кибаров расскажут о своих любимых ролях, поделятся секретами актёрского мастерства. Для гостей действует обязательная предварительная запись по ссылке.

Зачем идти? Чтобы познакомиться с любимыми артистами.

7. Семейный праздник «Дамы и цветы» (6+).

Где и когда? 6 марта с 14:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.

О чём? На семейном празднике гостей ждут тематическая экскурсия «Женские образы в искусстве», мастер-классы по валянию из шерсти и созданию композиции из веточек хлопка.

Зачем идти? Чтобы интересно провести время.

Музыкальная лихорадка

8. Концерт «КоролеВАМ красоты» (12+).

Где и когда? 7 марта в 17:00 в Нижнетагильской филармонии.

О чём? Концерт, посвящённый 100-летию Арно Бабаджаняна и Международному женскому дню.

Слушательниц (и их спутников) ждёт роскошный букет легендарных песен, которые стали классикой эстрады.

Зачем идти? Чтобы подарить себе хорошее настроение.

9. Концерт екатеринбургских музыкантов Ани Воробьёвой и Александра Волостникова (18+).

Где и когда? 5 марта в 20:00 в баре «Гора».

О чём? Дуэт из Екатеринбурга уже выступал в тагильском баре и покорил местную публику. Второй концерт обещает быть ещё более душевным.

Зачем идти? Чтобы насладиться красивым вокалом.

10. Вечеринка «Олег Вахрушев и друзья» (18+).

Где и когда? 7 марта в 19:00 в баре «Гора».

О чём? В предпраздничный вечер известный тагильский музыкант и коллекционер винила Олег Вахрушев выступит вместе со своими друзьями.

Зачем идти? Чтобы попеть любимые песни в хорошей компании.

Читайте «Тагильский weekend» «Афиши МС», будьте в курсе всех значимых ивентов Нижнего Тагила! А также помните: на всех массовых мероприятиях нужно иметь при себе маску, соблюдать социальную дистанцию и приобретать билеты заранее, ведь одну площадку может посещать ограниченное число зрителей.