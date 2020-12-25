Тагильский weekend топ-10: идём на авторскую выставку Бабок Ёжек, отправляемся на ретро-вечеринку и смотрим фильм с Хабенским

О том, чем заняться с 25 по 27 декабря

Последние выходные в 2020 году надо провести весело, чтобы запомнить этот год интересным и насыщенным, несмотря на трудности. Чем заняться и куда сходить — рассказываем в нашей традиционной пятничной подборке.

Кинотеатры ждут

1. Мультфильм «Семейка Крудс: Новоселье» (6+).

Где и когда? С 24 декабря в кинотеатрах «Мягкий кинотеатр DEPO», «Родина», «Красногвардеец», «Россия».

О чём? Такие харизматичные герои, как члены клана Крудсов, просто не в силах усидеть на месте. Они смело идут навстречу самым головокружительным приключениям, готовые ответить своей непредсказуемостью и находчивостью любому вызову судьбы.

Зачем идти? Чтобы посмеяться и развлечься всей семьёй.

2. Драма «Огонь» (6+).

Где и когда? С 24 в кинотеатрах «Мягкий кинотеатр DEPO», «Родина», «Красногвардеец», «Россия».

О чём? Героическая история о пожарных и спасателях. То, что мы называем подвигом, для них — привычные будни, если только можно привыкнуть к смертельной опасности и предельному риску. Когда людям, попавшим в беду, кажется, что помощи ждать неоткуда, на выручку приходят спасатели, чтобы встать на пути беспощадной стихии. В главных ролях — Константин Хабенский и Роман Курцын.

Зачем идти? Чтобы получить драйвовые эмоции и узнать чуть больше о работе пожарных.

Хочу в музей!

3. Экскурсия для всей семьи «Новый год среди цветов» (0+).

Где и когда? 27 декабря в 15:00 в музее изобразительных искусств.

О чём? На новогодней театрализованной экскурсии вас встретят «цветочные» герои: добродушный садовник, дружелюбная ромашка, красавица-роза, колючий и творческий кактус. Вместе с ними вы отправитесь в удивительное путешествие, наполненное играми, загадками, увлекательными историями о цветах, творческими заданиями — художественными и музыкальными.

Зачем идти? Чтобы отдохнуть с детьми.

4. Авторская выставка Бабок Ёжек (0+).

Где и когда? 26 декабря в 14:00 в музее наличников в «АртРезиденции» в Черноисточинске.

О чём? На выставке покажут авторскую коллекцию из почти ста кукол Бабок Ёжек, каждая из которых отличается друг от друга. Вы увидите разные интерпретации этой сказочной героини. Мероприятие пройдёт в рамках фестивале «Хаски в касках», на котором, помимо выставки, вы сможете посетить другие игры и мастер-классы.

Зачем идти? Чтобы удивиться разнообразию авторской куклы и завести новые знакомства.

5. Выставка «Досуг тагильчан конца XIX — начала XX века» (6+).

Где и когда? 24 декабря в 16:00 в выставочном зале музея-заповедника (Ленина, 1).

О чём? На выставке вы узнаете, как проводили свободное время жители Нижнетагильского посёлка во второй половине XIX — начале XX века, а также окунётесь в атмосферу прошлого. Вы посмотрите документы, фотографии, открытки и визитки, одежду, мебель, музыкальные инструменты и другие атрибуты того времени.

Зачем идти? Чтобы подробнее узнать историю Нижнего Тагила.

Все любят музыку

6. Музыкальный вечер «Гора песен» (18+).

Где и когда? 25 декабря в 19:00 в баре «Гора».

О чём? В баре тагильские исполнители споют каверы и авторские песни. В программе — выступления таких музыкантов, как Антон Попов, Евгений Пуртов, Игорь Пашков.

Зачем идти? Чтобы насладиться живой музыкой.

7. Закрытая ретро-вечеринка (16+).

Где и когда? 26 декабря в 16:00 в Центральной городской библиотеке.

О чём? На вечеринке организаторы обещают сюрпризы, хорошее настроение, новых знакомых и позитив на все праздничные дни. В стиле одежды приветствуется винтаж или атрибутика времени. Для участия в мероприятии необходимо оставить заявку по телефону +7 (902) 276-72-31 или в личных сообщениях группы во «ВКонтакте».

Зачем идти? Винтажная вечеринка — отличная возможность найти новых друзей и сделать оригинальные селфи в ярких образах.

8. Гитарная пятница (12+).

Где и когда? 25 декабря в 20:00 в кафе «Старый Тбилиси».

О чём? Василий Безбородов сыграет на 12-струнной гитаре и споёт популярные хиты, которые, по словам организаторов, многие знают не понаслышке. Также на концерте будут играть другие музыканты.

Зачем идти? Чтобы отдохнуть после тяжёлой недели под звуки гитары.

9. Концерт кавер-группы «Контрабанда» (18+).

Где и когда? 26 декабря в 20:00 в баре «Гора».

О чём? Одна из самых известных кавер-групп исполнит для тагильчан лучшие хиты уходящего года и не только. Звонкий вокал, барабаны, гитара, синтезатор — всё это вы сможете услышать на их концерте.

Зачем идти? Чтобы танцевать и веселиться.

10. Ёлка в доме музыки (6+).

Где и когда? 26 декабря в 11:00 и 16:00 в Нижнетагильской филармонии.

О чём? Театрализованное шоу для всей семьи. Джаз-банда оркестра «Тагил-бэнд» сыграет в зале филармонии лучшие джазовые композиции.

Зачем идти? Чтобы просветиться и послушать хорошую музыку.

Читайте «Тагильский weekend» «Афиши МС», будьте в курсе всех значимых ивентов Нижнего Тагила! А также помните: на всех массовых мероприятиях нужно иметь при себе маску, соблюдать социальную дистанцию и приобретать билеты заранее, ведь одну площадку может посещать ограниченное число зрителей.